Νύχτα τρόμου έζησε η Χαλκίδα την Κυριακή των Βαΐων (05.04.2026), όταν ένα σπίτι κατέρρευσε ξαφνικά, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμοί στα συντρίμμια.

Σύμφωνα με το evima.gr, το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στη Χαλκίδα, στη συμβολή των οδών Δούκα και Κοτοπούλη, όπου ένα παλιό κτίσμα σωριάστηκε αιφνιδιαστικά.

Το οίκημα κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αφήνοντας πίσω του μόνο συντρίμμια και ένα πυκνό σύννεφο σκόνης που κάλυψε την περιοχή.

Μάρτυρες περιέγραψαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο, ακολουθούμενο από σκηνές πανικού και εικόνες καταστροφής, καθώς οι κάτοικοι πετάχτηκαν έντρομοι από τα σπίτια τους.

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συνεργεία του Δήμου Χαλκιδέων.