Μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας «Νέμεσις» πραγματοποίησαν σήμερα συμβολική διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη μαζική σφαγή αμνοεριφίων ενόψει του Πάσχα. Η κινητοποίηση έλαβε χώρα στην πλατεία Συντάγματος, με τους συμμετέχοντες να κρατούν πλακάτ που έγραφαν «Η σφαγή δεν είναι αγάπη» και «Ήρθε η ώρα να δούμε τα ζώα ως άτομα», τραβώντας την προσοχή των περαστικών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η δράση δεν είχε χαρακτήρα «παράστασης», αλλά αποτέλεσε μια ειρηνική διαμαρτυρία απέναντι στην κανονικοποίηση της βίας κατά των ζώων. Όπως αναφέρεται, «Ήταν μια σιωπηλή κραυγή απέναντι στη σφαγή εκατοντάδων χιλιάδων ζώων στο όνομα μιας παράδοσης».

Η «Νέμεσις» υπογραμμίζει ότι στόχος της παρέμβασης ήταν να υπενθυμίσει πως το Πάσχα, όπως κάθε γιορτή, μπορεί να γιορτάζεται χωρίς πόνο και αίμα. «Αρνιά και κατσίκια – μωρά ζώα 4-5 εβδομάδων – σφάζονται μαζικά, με θρησκευτική κάλυψη και κοινωνική αποδοχή», σημειώνει η Ομοσπονδία, θέτοντας το ερώτημα: «Μπορεί η αγάπη να στηρίζεται στον θάνατο;»

«Τα ζώα έχουν δικαίωμα στη ζωή»

Η Άννα, φωτογράφος και μέλος της ομάδας των βίγκαν ακτιβιστών, μίλησε στο Orange Press Agency για τους στόχους της διαμαρτυρίας. Όπως εξήγησε, «Ήρθαμε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε. Είμαστε βίγκαν ακτιβιστές και είμαστε κατά των σφαγών του Πάσχα. Για το έθιμο αυτό σφάζονται πάνω από δύο εκατομμύρια μωρά, αρνάκια και κατσικάκια. Είμαστε εδώ για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό το έθιμο δεν πρέπει να υφίσταται άλλο, γιατί υπάρχουν θύματα. Τα ζώα έχουν δικαίωμα στη ζωή και στην αυτονομία του σώματός τους, όπως έχουμε και εμείς οι άνθρωποι».

Η ίδια πρόσθεσε ότι «επιλέγουμε να μην ακούμε τη φωνή τους. Τα σφαγεία είναι έξω από τον αστικό ιστό γιατί έχουν ουρλιαχτά. Τα ζώα έχουν οικογένειες και μάλιστα κλαίνε οι μαμάδες και τα μωρά όταν αποχωρίζονται. Όπως μια μάνα γυναίκα αγαπάει το μωρό της, έτσι και η μαμά η κατσίκα αγαπάει το δικό της. Γιατί θέλουμε να της το πάρουν και να το σφάξουν;»

Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με κάλεσμα των διοργανωτών προς τους πολίτες να επανεξετάσουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες κατά τη διάρκεια των εορτών, προτείνοντας ένα Πάσχα χωρίς αίμα και πόνο.