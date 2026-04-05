Ο φρικτός θάνατος στην Κόρινθο μίας γυναίκας μπροστά στα μάτια της οικογένειάς της, από μπαλκόνι παλαιού κτιριού που την καταπλάκωσε, υπενθύμισε για μία ακόμη φορά, με τον πλέον δραματικό τρόπο, τις παγίδες θανάτου που αποτελούν τέτοια κτίρια σε ολόκληρη τη χώρα.

Παγίδες θανάτου γιατί είναι εγκαταλελειμμένα και από κάτω περνούν άνθρωποι χωρίς κανείς να πιστεύει ότι μπορεί ένα κομμάτι σοβά να αποκολληθεί και να τους χτυπήσει ή να τους συνθλίψει – πολύ περισσότερο – ολόκληρο το μπαλκόνι.

Συνέβη το Σάββατο στην Κόρινθο, όπου δίπλα στο πτώμα της άτυχης γυναίκας, οι περαστικοί απομάκρυναν τραυματισμένα τα δύο παιδιά της.

Η οικογένεια είχε έρθει από τη Γερμανία για Πάσχα στην Ελλάδα.

Τον Φεβρουάριο του 2022 ένας 22χρονος φοιτητής έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από τοίχο ενός παλιού κτιρίου στο κέντρο της Λάρισας.

Πέρυσι στο Λαύριο από θαύμα δεν σκοτώθηκαν άνθρωποι όταν κατέρρευσε τεράστιο μπαλκόνι από διώροφο κτίριο.

Μία γυναίκα που βρισκόταν από κάτω πρόλαβε να τρέξει μόλις άκουσε τον θόρυβο της επερχόμενης τραγωδίας.

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος επισημαίνει ότι σε περίπτωση σεισμού – που συμβαίνουν συνεχώς σε αυτή τη χώρα – ένα τέτοιο κτίριο μπορεί αμέσως να καταρρεύσει.

Και πώς ευθύνες για αυτό υπάρχουν.

Ο σεισμός επιταχύνει το αποτελέσμα της συσσωρευμένης φθοράς του χρόνου και των καιρικών συνθηκών.

Στην Ελλάδα εκτιμάται πώς υπάρχουν περίπου 20.000 εγκαταλελειμμένα κτίρια.

Μόνο στον Δήμο Αθηναίων τα εγκαταλειμμένα κτίρια υπολογίζονται -τουλάχιστον σε 1.500 και είναι διασκορπισμένα και στις επτά δημοτικές κοινότητες.

Υπάρχουν 3.000 διατηρητέα κτίρια μόνο στην Αθήνα και πολλά ανήκουν στο Δημόσιο.

Τα χιλιάδες εγκαταλειμμένα κτίρια σε όλη τη χώρα αποτελούν κίνδυνο για τους περαστικούς και εστίες μόλυνσης για κατοίκους και επισκέπτες.

Πολλά έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα ή και ιστορικά μνημεία.

Τα εγκαταλειμμένα κτίρια προκαλούν και άλλα προβλήματα: υποβαθμίζουν τον αστικό χώρο και δημιουργούν ένα μη ελκυστικό περιβάλλον για τους κατοίκους των γύρω από αυτά περιοχών (εξαιτίας της συσσώρευσης σκουπιδιών, της παρουσίας τρωκτικών κ.ά.), τους επισκέπτες αλλά και τους μελλοντικούς επενδυτές.

Επιπλέον, απαξιώνεται η πολιτιστική μας κληρονομιά, υπάρχουν επιπτώσεις στον τουρισμό, ενώ την ίδια ώρα χάνονται πολύτιμοι πόροι από την ανυπαρξία των εργασιών αποκατάστασης.