Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική την Κυριακή (05.04.2026) για τραυματισμένο ορειβάτη στο Αγρίνιο.

Επιχείρηση διάσωσης του 56χρονου ορειβάτη που βρίσκεται σε δύσβατη περιοχή του Αγίου Βλασίου, στον Δήμο Αγρινίου, είναι σε εξέλιξη.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν και κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου και Μεσολογγίου, καθώς ο 56χρονος τραυματίας βρίσκεται σε δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει την επιχείρηση. Πρόκειται για τον πρόεδρο του Ορειβατικού Συλλόγου Πρέβεζας, ο οποίος παρασύρθηκε από βράχο ενώ προσπαθούσε να δέσει σκοινί.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς στο κεφάλι, το χέρι και το πόδι και ο ορειβάτης παραμένει εγκλωβισμένος σε δυσπρόσιτη θέση.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο και τη δυσκολία της περιοχής, προκειμένου να φτάσουν με ασφάλεια στον τραυματία.