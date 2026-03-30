Το κοινοβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε απόψε έναν αμφιλεγόμενο νόμο που καθιστά τη θανατική ποινή τον κανόνα για Παλαιστίνιους οι οποίοι καταδικάζονται από στρατοδικεία για φονικές επιθέσεις. Η κίνηση αυτή θεωρείται υλοποίηση της υπόσχεσης των ακροδεξιών συμμάχων του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Με βάση τον νέο νόμο, θεσπίζεται υποχρεωτικά η «θανατική ποινή για τους τρομοκράτες», η οποία στην πράξη θα εφαρμόζεται αποκλειστικά σε Παλαιστίνιους που κρίνονται ένοχοι για αντιισραηλινές επιθέσεις.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 62 ψήφους υπέρ και 48 κατά, με τον Νετανιάχου να συγκαταλέγεται στους υποστηρικτές του. Σύμφωνα με το περιεχόμενό του, «οποιοσδήποτε προκαλεί σκόπιμα ή από αδιαφορία τον θάνατο ενός Ισραηλινού πολίτη για λόγους ρατσισμού ή εχθρότητας προς μια κοινότητα, και με στόχο να βλάψει το Κράτος του Ισραήλ και την αναγέννηση του εβραϊκού λαού στη χώρα του, θα αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή».

Πριν από την ψηφοφορία, το νομοσχέδιο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους υπουργούς Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας. Οι ίδιοι προειδοποίησαν ότι οδηγεί «ντε φάκτο» σε διακρίσεις εις βάρος των Παλαιστινίων και υπονομεύει τις δεσμεύσεις του Ισραήλ απέναντι στις δημοκρατικές αρχές.

Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο

Αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου, μια ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ, αμφισβητώντας την εγκυρότητά του.

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση για τα Πολιτικά Δικαιώματα στο Ισραήλ (ACRI) χαρακτήρισε τον νόμο «αντισυνταγματικό», υποστηρίζοντας ότι κάνει «ντε φάκτο διακρίσεις» και ότι, για τους Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης, υιοθετήθηκε χωρίς νομική βάση.

Ιστορικό πλαίσιο της θανατικής ποινής

Η θανατική ποινή για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας έχει καταργηθεί στο Ισραήλ από το 1954. Ο μοναδικός άνθρωπος που έχει εκτελεστεί έπειτα από πολιτική δίκη είναι ο Άντολφ Άιχμαν, αρχιτέκτονας του Ολοκαυτώματος, το 1962.

Παρότι τα στρατοδικεία διατηρούν τη δυνατότητα να επιβάλουν τη θανατική ποινή, μέχρι σήμερα δεν την έχουν εφαρμόσει σε καμία υπόθεση.