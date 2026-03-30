Μια από τις πιο δυνατές στιγμές του Ημιμαραθωνίου Πάτρας χάρισε ένας αθλητής ΑμεΑ, ο οποίος σηκώθηκε από το αναπηρικό του αμαξίδιο και ολοκλήρωσε την προσπάθειά του περπατώντας μέχρι τη γραμμή του τερματισμού.

Ο Κυριάκος Γκόβας συμμετείχε στη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Πάτρα, συγκεντρώνοντας χιλιάδες δρομείς κάθε ηλικίας.

Στον αγώνα των 200 μέτρων για ΑμεΑ, με τη στήριξη φίλων και συναθλητών, ο ίδιος κατάφερε να σηκωθεί από το αμαξίδιο και να διανύσει την απόσταση περπατώντας, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους παρευρισκόμενους.

Η στιγμή του τερματισμού του ξεχώρισε ως μία από τις πιο συγκινητικές της διοργάνωσης, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα δύναμης, θέλησης και επιμονής σε όλους.

Η δήλωση του συλλόγου

«Το ΔΣ του ΣΔΥ Πατρών εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στον Κυριάκο για την παρουσία του και την προσπάθειά του, αποτελώντας για όλους μας παράδειγμα δύναμης και θέλησης και του ευχόμαστε στον επόμενο αγώνα να εκπληρώσει τον στόχο του να περπατήσει 1000 μέτρα».

Στον αγώνα του ημιμαραθώνιου ανδρών, νικητής αναδείχθηκε ο Μαξίμ Ραϊλεάνου με 1ώρ.05:10 και ακολούθησαν οι Δημήτρης Τσάκαλος (1ώρ.08:12) και Νικόδημος Νικολακέας (1ώρ.08:21).