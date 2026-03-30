Μια από τις πιο δυνατές στιγμές του Ημιμαραθωνίου Πάτρας χάρισε ένας αθλητής ΑμεΑ, ο οποίος σηκώθηκε από το αναπηρικό του αμαξίδιο και ολοκλήρωσε την προσπάθειά του περπατώντας μέχρι τη γραμμή του τερματισμού.
Ο Κυριάκος Γκόβας συμμετείχε στη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Πάτρα, συγκεντρώνοντας χιλιάδες δρομείς κάθε ηλικίας.
Στον αγώνα των 200 μέτρων για ΑμεΑ, με τη στήριξη φίλων και συναθλητών, ο ίδιος κατάφερε να σηκωθεί από το αμαξίδιο και να διανύσει την απόσταση περπατώντας, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους παρευρισκόμενους.
Η στιγμή του τερματισμού του ξεχώρισε ως μία από τις πιο συγκινητικές της διοργάνωσης, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα δύναμης, θέλησης και επιμονής σε όλους.
Στον αγώνα του ημιμαραθώνιου ανδρών, νικητής αναδείχθηκε ο Μαξίμ Ραϊλεάνου με 1ώρ.05:10 και ακολούθησαν οι Δημήτρης Τσάκαλος (1ώρ.08:12) και Νικόδημος Νικολακέας (1ώρ.08:21).