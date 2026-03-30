Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι Μιλγουόκι Μπακς ενόψει της αποψινής αναμέτρησης με τους Λος Άντζελες Κλίπερς, καθώς θα παραταχθούν με πολλές και κομβικές απουσίες.

Όπως ανακοίνωσε η ομάδα, ο προπονητής Ντοκ Ρίβερς δεν θα έχει στη διάθεσή του συνολικά εννέα παίκτες, γεγονός που δημιουργεί έντονο πρόβλημα στο rotation.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα από τους Σαν Αντόνιο Σπερς με 127-95, αποτέλεσμα που επιβεβαίωσε και μαθηματικά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια των playoffs.

Μεταξύ των απόντων βρίσκονται οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Άλεξ Αντετοκούνμπο και Θανάσης Αντετοκούνμπο, με τον τελευταίο να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη γάμπα.

Εκτός δράσης παραμένουν επίσης οι Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, Μπόμπι Πόρτις, Γκάρι Χάρις, καθώς και οι Κάιλ Κούζμα, Ράιαν Ρόλινς και Μάιλς Τέρνερ, οι οποίοι μέχρι την τελευταία στιγμή θεωρούνταν αμφίβολοι.