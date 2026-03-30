Εφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Στέλιος Καλογερόπουλος που είχε ενσαρκώσει τον «Κίτσο» στους πρώτους θρυλικούς Πανθέους προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Ο ηθοποιός έγινε γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από τον ρόλο του Κίτσου στην εμβληματική σειρά της ΕΡΤ «Πανθέοι».

Ποιος ήταν ο Στέλιος Καλογερόπουλος

Ο εκλιπών ήταν αριστούχος του Εθνικού και αποτέλεσε έναν από τους ζεν πρεμιέ της εποχής εκείνης κερδίζοντας την προσοχή τόσο για την εμφάνιση όσο και για το υποκριτικό του εκτόπισμα.

Η παρουσία του στους «Πανθέους» τη δεκαετία του ’70 τον καθιέρωσε στο ευρύ κοινό, σε μια σειρά που έμελλε να γράψει τη δική της ιστορία στη μικρή οθόνη της ΕΡΤ και να καθηλώσει εκατομμύρια τηλεθεατές.

Η πορεία του στην τηλεόραση περιλάμβανε συμμετοχές σε σημαντικές παραγωγές των επόμενων δεκαετιών, όπως οι σειρές «Ο Κίτρινος Φάκελος», «Φανή», «Έρωτας και Πάθος» και «Ένας Έρωτας». Παράλληλα, διατήρησε ενεργή παρουσία και στο θέατρο, κυρίως κατά τη δεκαετία του ’70, ενώ επανεμφανίστηκε το 1996 με την παράσταση «Μόλλυ Σουήνυ».

Τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, κρατώντας χαμηλό προφίλ και αφήνοντας πίσω του μια πορεία που συνδέθηκε με την «χρυσή εποχή» της ελληνικής τηλεόρασης.