Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (30/3) στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε επί της οδού Κάλβου στου Γκύζη.

Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Κάλβου στου Γκύζη, ύστερα από έκρηξη φιάλης αερίου. Η φιάλη εκτοξεύτηκε στα 50 μέτρα και καρφώθηκε σε άλλη πολυκατοικία, επί της Ραγκαβή.

Ο ένοικος του διαμερίσματος στο οποίο κατέληξε η φιάλη περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη: «Έγινε έκρηξη αερίου σε διαμέρισμα, επί της Κάλβου, που βλέπει στον ακάλυπτο. Και μετά διαπιστώνουμε ότι έχει ανοίξει τρύπα στον τοίχο του υπνοδωματίου μας, στη Ραγκαβή. Έχει ανοίξει τρύπα στον εξωτερικό τοίχο και έχουν πέσει τα τούβλα μέσα».

Δείτε φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο που «καρφώθηκε» η φιάλη υγραέριου

Στο διαμέρισμά διαμένουν δύο ηλικιωμένοι οι οποίοι, απομακρύνθηκαν από την πολυκατοικία έχοντας τις αισθήσεις τους.