Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (30/3) στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε επί της οδού Κάλβου στου Γκύζη.

Επιχειρούν στο σημείο 21 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για διαμέρισμα, χωρίς να έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν μέσα εγκλωβισμένα άτομα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τροχαίας, έχει πραγματοποιηθεί «διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ραγκαβή από το ύψος της οδού Παναγιωτάρα έως την οδό Κοντογόνη και η οδός Νικ. Γκύζη από το ύψος της οδού Μομφεράτου έως την οδό Κάλβου στην περιοχή του Γκύζη».