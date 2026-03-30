To Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικαιώνει πλήρως, όπως αναφέρουν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της, την Παρασκευή Τυχεροπούλου, βασική μάρτυρα στην πολυεπίπεδη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ακυρώνει την απόφαση, με την οποία καθαιρέθηκε από τη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου και τοποθετήθηκε σε θέση πρωτοκόλλου, χωρίς πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα και χωρίς ουσιαστικά καθήκοντα.

Το Δικαστήριο, όπως αναφέρουν οι δικηγόροι της Αντώνης Βαγιάνος και Παρασκευάς Ζουρντός, «έκρινε ότι η καθαίρεσή της ήταν παράνομη και καταχρηστική, επισημαίνοντας ότι η ενάγουσα διέθετε αποδεδειγμένη εμπειρία, επάρκεια και εξειδίκευση στον τομέα των ελέγχων, ενώ η απομάκρυνσή της δεν ερείδεται σε αντικειμενικά υπηρεσιακά κριτήρια αλλά συνιστά δυσμενή μεταχείριση οφειλόμενη μη δικαιολογούμενη από τις ανάγκες της υπηρεσίας αλλά οφειλόμενη σε μη αρεστές στη Διοίκηση συμπεριφορές της».

Περαιτέρω, το Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι η κα Τυχεροπούλου άσκησε τα καθήκοντά της με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και προσήλωση στη νομιμότητα, εκτελώντας παράλληλα καθήκοντα ως ειδική επιστήμονας του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, ανταποκρινόμενη πλήρως στις απαιτήσεις της θέσης του Προϊσταμένου με τις γνώσεις, την εμπειρία και την εργασία της, κρίνοντας ότι η μετακίνησή της σε θέση χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο οδήγησε σε πλήρη υπηρεσιακή της απαξίωση.

Ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο διατάσσει:

• την επανατοποθέτησή της στη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου, με απειλή χρηματικής ποινής ύψους 100 ευρώ για κάθε ημέρα άρνησης συμμόρφωσης.

• την αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών που υπέστη,

• την καταβολή αποζημίωσης για την ηθική βλάβη, καθώς και

• την κάλυψη των δικαστικών της εξόδων.

«Η απόφαση αυτή συνιστά πλήρη δικαστική επιβεβαίωση ότι η απομάκρυνση της κας Τυχεροπούλου δεν αποτέλεσε νόμιμη διοικητική επιλογή, αλλά αυθαίρετη και καταχρηστική ενέργεια, που στράφηκε κατά ενός στελέχους το οποίο άσκησε τα καθήκοντά του με επάρκεια, ανεξαρτησία και προσήλωση στη νομιμότητα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η κα Τυχεροπούλου εξακολουθεί μέχρι σήμερα να διατηρείται στην ίδια υποβαθμισμένη θέση, ακόμη και μετά τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, γεγονός που, μετά τη σημερινή δικαστική απόφαση, καθίσταται πλέον απολύτως αδικαιολόγητο και ανεπίτρεπτο», οπως λένε οι δικηγόροι της.

Σε κάθε περίπτωση η απόφαση αυτή έρχεται σε μία σημαντική χρονική στιγμή καθώς αφενός είναι σε εξέλιξη μία σειρά από δίκες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφετέρου είναι σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο στόχαστρο της οποίας βρίσκονται και πολιτικά πρόσωπα.