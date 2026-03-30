Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σχεδόν αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Παροδικές νεφώσεις θα σημειωθούν κυρίως στη Θράκη, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 6 μποφόρ στο βορειοδυτικό Αιγαίο. Από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί μεταξύ 16 και 18 βαθμών Κελσίου, φτάνοντας τοπικά τους 20 στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ, που θα στραφούν από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς. Θερμοκρασία από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Σχεδόν αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, τοπικά βορειοδυτικοί 5-6 μποφόρ το πρωί. Θερμοκρασία από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη: Στη Θράκη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών, ενώ στη Μακεδονία ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, τοπικά βορειοδυτικοί 5-6 μποφόρ το πρωί στην κεντρική Μακεδονία. Θερμοκρασία από 4 έως 19 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 4-5 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Σχεδόν αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ, τοπικά 6 στις Σποράδες το πρωί. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς και νότιους-νοτιοδυτικούς. Η θερμοκρασία από 5 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη: Σχεδόν αίθριος καιρός στις Κυκλάδες, ενώ στην Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών το μεσημέρι. Οι άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ, που θα στραφούν σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς από το απόγευμα. Θερμοκρασία από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις το πρωί στα βόρεια. Οι άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ, στρεφόμενοι το απόγευμα σε νότιους-νοτιοδυτικούς. Θερμοκρασία από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Τρίτη 31 Μαρτίου 2026: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους στα δυτικά και βόρεια, που βαθμιαία θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται μετά το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τετάρτη 1 Απριλίου 2026: Προβλέπεται κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και νότια, που θα επεκταθούν στα κεντρικά, βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, πυκνές στα βόρεια. Άνεμοι ανατολικοί 6-8, τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Πέμπτη 2 Απριλίου 2026: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι ανατολικοί 5-7 μποφόρ στα βόρεια και νότιοι-νοτιοδυτικοί 6-8 μποφόρ αλλού. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Παρασκευή 3 Απριλίου 2026: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κυρίως στην ανατολική χώρα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Οι άνεμοι δυτικοί 4-6 μποφόρ, έως 7 στα νότια πελάγη, με εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.