Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ανακοίνωσε ότι σήμερα, 30 Μαρτίου 2026, καταβάλλονται τα ποσά των μερισμάτων του Α’ τριμήνου 2026, συνολικού ύψους 83.789.105,94 ευρώ, στο σύνολο των 305.674 μερισματούχων του Ταμείου.

Επίσης, την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν με έκτακτη πληρωμή αναδρομικά ποσά μερισμάτων ύψους 1.116.459,01 ευρώ σε 2.174 νέους δικαιούχους ατομικών μερισμάτων και μεταβιβάσεων σε μέλη ορφανικών οικογενειών μερισματούχων, με ημερομηνία πρωτοκόλλου υποβολής των δικαιολογητικών τους έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2026. Οι νέοι δικαιούχοι ατομικού μερίσματος ανέρχονται σε 1.430 και οι δικαιούχοι μεταβίβασης σε 744.

Με την απονομή των συγκεκριμένων νέων μερισμάτων, ο συνολικός αριθμός των μερισματούχων ανέρχεται σε 307.848.

Τέλος, το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους μερισματούχους που υπέβαλαν αίτηση προεξόφλησης μερισμάτων εντός του Α’ τριμήνου 2026 ότι η καταβολή θα γίνει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026.