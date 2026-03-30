Μαζικές απολύσεις στον χώρο της τεχνολογίας φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς κορυφαία στελέχη κάνουν λόγο για την ενσωμάτωση των νέων δυνατοτήτων στη γραμμή παραγωγής ως αιτία για περικοπές προσωπικού. Τις τελευταίες εβδομάδες, στελέχη της Google, της Amazon, της Meta, της Pinterest και της Atlassian ανακοίνωσαν ή υπαινίχθηκαν νέους γύρους απολύσεων, παρουσιάζοντάς τους ως φυσική συνέπεια της αυξανόμενης αυτοματοποίησης και όχι ως αποτέλεσμα οικονομικής πίεσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Block, Jack Dorsey, ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο την κατάργηση περισσότερων από 4.000 θέσεων εργασίας — περίπου του 40% του εργατικού δυναμικού της εταιρείας. Όπως ανέφερε, «τα εργαλεία νοημοσύνης έχουν αλλάξει το τι σημαίνει να δημιουργείς και να διευθύνεις μια εταιρεία». Παράλληλα, σημείωσε ότι μια μικρότερη ομάδα μπορεί πλέον να επιτυγχάνει περισσότερα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά, με τη μετοχή της Block να ενισχύεται πάνω από 20% μετά την ανακοίνωση.

Η Meta προχώρησε επίσης σε απολύσεις εκατοντάδων υπαλλήλων στα τέλη Μαρτίου, σε τμήματα όπως το Reality Labs, το Facebook και οι πωλήσεις. Οι περικοπές αυτές αποτέλεσαν τον δεύτερο γύρο απολύσεων της εταιρείας μέσα στο 2026, μετά την κατάργηση περίπου 1.000 θέσεων τον Ιανουάριο. Ο διευθύνων σύμβουλος Mark Zuckerberg είχε δηλώσει ότι «το 2026 θα είναι η χρονιά που η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει δραματικά τον τρόπο που εργαζόμαστε». Η Meta σχεδιάζει να επενδύσει 115 έως 135 δισ. δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες, εστιάζοντας κυρίως στην ανάπτυξη τεχνολογιών ΤΝ.

Ανάλογες κινήσεις έκανε και η Atlassian, ανακοινώνοντας την περικοπή 1.600 θέσεων εργασίας — περίπου του 10% του προσωπικού της — με στόχο να «αυτοχρηματοδοτήσει» επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη. Ο διευθύνων σύμβουλος Mike Cannon-Brookes παραδέχθηκε ότι η ΤΝ αλλάζει τις ανάγκες δεξιοτήτων και ρόλων στην εταιρεία. Η Pinterest, από την πλευρά της, προχώρησε σε 675 απολύσεις, δηλαδή το 15% του προσωπικού της, επικαλούμενη «στρατηγική με προτεραιότητα την τεχνητή νοημοσύνη».

Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι η σύνδεση των απολύσεων με την τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια βολική αφήγηση. Ο επενδυτής Terrence Rohan δήλωσε στο BBC ότι η αιτιολόγηση με βάση την ΤΝ «δημιουργεί μια πιο ελκυστική ιστορία» από το να παραδεχθούν οι εταιρείες πως απλώς μειώνουν τα κόστη. Ο Roger Lee, ιδρυτής του ιστότοπου Layoffs.fyi, σημείωσε ότι οι περικοπές προσωπικού συχνά εξυπηρετούν την αντιστάθμιση των τεράστιων επενδύσεων που απαιτούν οι υποδομές ΤΝ.

Αναλυτές του The Conversation διαχωρίζουν τις απολύσεις σε δύο κατηγορίες: εκείνες όπου η τεχνητή νοημοσύνη αντικαθιστά πραγματικά ανθρώπινες θέσεις και εκείνες όπου οι περικοπές γίνονται για να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις στην ΤΝ. Η Meta, με ταυτόχρονες μειώσεις προσωπικού και δαπάνες εκατοντάδων δισεκατομμυρίων σε κέντρα δεδομένων, θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης.

Αύξηση παραγωγικότητας και ανοιχτά ερωτήματα

Παρά τις αντιδράσεις, υπάρχουν ενδείξεις ότι η τεχνητή νοημοσύνη πράγματι ενισχύει την παραγωγικότητα. Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science δείχνει ότι το ποσοστό του κώδικα που δημιουργείται από ΤΝ στις ΗΠΑ αυξήθηκε από 5% το 2022 σε 29% το 2024. Ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Sundar Pichai, δήλωσε ότι πάνω από το ένα τέταρτο του νέου κώδικα της εταιρείας προέρχεται πλέον από ΤΝ, ενώ το GitHub Copilot παράγει κατά μέσο όρο το 46% του κώδικα των χρηστών του.

Η Anne Hoecker, συνέταιρος της Bain & Company, τόνισε ότι «η αφήγηση αλλάζει και αρχίζουμε να βλέπουμε σημαντικές βελτιώσεις στην παραγωγικότητα», υπογραμμίζοντας πως οι ηγέτες αναγνωρίζουν τη δυνατότητα των νέων εργαλείων να επιτυγχάνουν τα ίδια αποτελέσματα με λιγότερο προσωπικό.

Είτε η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πραγματικό καταλύτη είτε απλώς πρόσχημα, το κύμα απολύσεων δεν δείχνει να υποχωρεί. Σύμφωνα με στοιχεία της RationalFX, περισσότερες από 45.000 θέσεις εργασίας στον τεχνολογικό τομέα έχουν χαθεί παγκοσμίως από τον Ιανουάριο, με περίπου 9.200 να συνδέονται άμεσα με την ΤΝ και τον αυτοματισμό.