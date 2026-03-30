Έως τη Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2026 και ώρα 23:59, λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 7.000 ανέργων στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Αχαΐας, Σερρών, Ρόδου και στους Δήμους Περάματος, Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η δράση στοχεύει στη δημιουργία νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης για ανέργους άνω των 18 ετών, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές.

Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ανέργους θα λάβουν επιχορήγηση από 60% έως 80% του συνολικού κόστους (μισθός και ασφαλιστικές εισφορές), ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου. Το ανώτατο μηνιαίο ποσό επιχορήγησης ανέρχεται σε 951,57 ευρώ και αφορά διάστημα τεσσάρων μηνών.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που εδρεύουν στις επιλέξιμες περιοχές μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέσω της πλατφόρμας του gov.gr στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Μετά την υποβολή της αίτησης, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Στη συνέχεια, οι εργασιακοί σύμβουλοι υποδεικνύουν υποψηφίους με τα απαιτούμενα προσόντα, ενώ ο εργοδότης επιλέγει τον κατάλληλο ωφελούμενο και προχωρά στην πρόσληψη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 23.313.440 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη διεύθυνση:

https://www.dypa.gov.gr/anoikta-proghrammata