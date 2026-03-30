Η φετινή συγκυρία, με το Πάσχα να πέφτει νωρίς, στις 12 Απριλίου, δημιουργεί μια ιδιαίτερη κατάσταση για χιλιάδες εργαζόμενους και ανέργους. Σύμφωνα με την εκπομπή της ΕΡΤ «Σαββατοκύριακο από τις 5», οι ημερομηνίες καταβολής και ο τρόπος υπολογισμού έχουν ήδη καθοριστεί, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα νομικό «αγκάθι» που στερεί την πρόσφατη αύξηση από το φετινό Δώρο Πάσχα.

Ημερομηνία πληρωμής από τη ΔΥΠΑ

Για τους επιδοτούμενους ανέργους, ο προγραμματισμός της ΔΥΠΑ είναι σαφής, το Δώρο Πάσχα αναμένεται να έχει καταβληθεί έως τις 2 Απριλίου 2026.

Το νομικό «αγκάθι» του υπολογισμού: Παλαιός και νέος κατώτατος μισθός

Παρά την αναμονή για τις νέες αυξήσεις, το Δώρο Πάσχα θα υπολογιστεί τελικά με τον παλαιό κατώτατο μισθό.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Ο νόμος ορίζει ότι το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που ισχύουν 15 ημέρες πριν το Πάσχα.

Άρα, επειδή το Πάσχα πέφτει στις 12 Απριλίου, που σημαίνει ότι η ημερομηνία αναφοράς για τον μισθό είναι η 28η Μαρτίου, το ποσό του δώρου «κλειδώνει» στα παλαιά επίπεδα για όλους τους δικαιούχους.

Προκλήσεις για τα λογιστήρια και τον ιδιωτικό τομέα

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί τεχνικές δυσκολίες στα πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων.

Τα λογιστήρια πρέπει να εφαρμόσουν τον νέο αυξημένο μισθό για τις ημέρες εργασίας του Απριλίου, αλλά ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσουν τα παλαιά δεδομένα αποκλειστικά για την έκδοση του Δώρου Πάσχα.

Τα συστήματα της ΔΥΠΑ βρίσκονται ήδη σε διαδικασία παραμετροποίησης για να διαχειριστούν αυτή τη λογιστική ιδιαιτερότητα χωρίς λάθη.

Τι ισχύει αν δεν καταβληθεί το Δώρο

Η καταβολή του Δώρου Πάσχα είναι υποχρεωτική και η μη συμμόρφωση επισύρει αυστηρές κυρώσεις:

-οι εργαζόμενοι ή τα συνδικαλιστικά τους όργανα μπορούν να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας

-συντάσσεται μηνυτήρια αναφορά σε βάρος του εργοδότη

-ενεργοποιείται ακόμη και η διαδικασία του αυτοφώρου, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως 48 ώρες.

Οι Επιθεωρητές Εργασίας έχουν την υποχρέωση να διενεργούν ελέγχους και να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε περιπτώσεις όπου το δώρο δεν καταβάλλεται.