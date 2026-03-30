Από την 1η Απριλίου τίθεται σε ισχύ το θερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως διευκρινίζεται, το ωράριο διαμορφώνεται ανά ζώνη ως εξής:

Μεσημβρινή ζώνη: 11:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.

Νυχτερινή ζώνη: 2:00 π.μ. – 4:00 π.μ.

Υπενθυμίζεται ότι το διζωνικό σύστημα μειωμένης τιμολόγησης εφαρμόζεται από την 1η Φεβρουαρίου 2025. Στόχος του είναι να δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα τις ώρες που το κόστος είναι χαμηλότερο.