Το λιμάνι Ουστ-Λούγκα της Ρωσίας, ένα από τα σημαντικότερα σημεία εξαγωγής ρωσικού πετρελαίου, υπέστη ζημιές έπειτα από ουκρανική επίθεση με drones, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά. Την πληροφορία έκανε γνωστή ο κυβερνήτης της βόρειας περιφέρειας Λένινγκραντ, Αλεξάντερ Ντροζντένκο, μέσω ανάρτησής του στο Telegram.

Σύμφωνα με τον Ντροζντένκο, συνολικά 36 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν πάνω από την περιοχή, ενώ οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την κατάσβεση της φωτιάς και την αποκατάσταση των ζημιών.

Το Ουστ-Λούγκα, το οποίο διαχειρίζεται το ρωσικό μονοπώλιο πετρελαιαγωγών Transneft, αποτελεί βασικό κόμβο για τις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων της χώρας. Καθημερινά διακινεί περίπου 700.000 βαρέλια, ενώ, σύμφωνα με πηγές, από εκεί αναχώρησαν 32,9 εκατομμύρια τόνοι πετρελαϊκών προϊόντων το 2025.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις της σε εγκαταστάσεις εξαγωγής ρωσικού πετρελαίου και διυλιστήρια, επιδιώκοντας –όπως αναφέρουν αναλυτές– να αποδυναμώσει την πολεμική οικονομία της Μόσχας και να περιορίσει τα έσοδα από τις ενεργειακές εξαγωγές.