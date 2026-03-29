Η παγκόσμια τάξη, όπως διαμορφώθηκε μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, φαίνεται να μεταβάλλεται ριζικά. Ο πόλεμος στο Ιράν δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη περιφερειακή σύγκρουση· λειτουργεί ως καταλύτης για μια βαθύτερη μετατόπιση: την επιστροφή της πυρηνικής λογικής στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής.

Η επιλογή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να πλήξει αντιπάλους, προκαλώντας παράλληλα ανησυχία στους συμμάχους, επαναφέρει ένα ερώτημα που θεωρούνταν λυμένο: ποιος εγγυάται την ασφάλεια; Από τον Βόρειο Ατλαντικό έως τον Ειρηνικό, κυβερνήσεις συζητούν πλέον ανοιχτά την προοπτική απόκτησης δικών τους πυρηνικών όπλων.

Ευρώπη: Αναζητώντας νέα αποτρεπτική ισορροπία

Στην Ευρώπη, χώρες όπως η Γερμανία και η Πολωνία, που για χρόνια βασίζονταν στην αμερικανική πυρηνική ομπρέλα, εξετάζουν εναλλακτικές επιλογές. Οι γαλλικές προτάσεις για επέκταση της αποτρεπτικής ισχύος της Γαλλίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο κερδίζουν έδαφος, καθώς η εμπιστοσύνη στην Ουάσινγκτον δεν θεωρείται πλέον δεδομένη.

Παράλληλα, η Κίνα και η Ρωσία προειδοποιούν για τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρηνικών όπλων στην Ασία, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Ωστόσο, και οι δύο δυνάμεις ενισχύουν τα δικά τους οπλοστάσια, τροφοδοτώντας έναν φαύλο κύκλο στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Η νέα πυρηνική πραγματικότητα

Η Ουάσινγκτον εξετάζει ακόμη και την επανέναρξη πυρηνικών δοκιμών, για πρώτη φορά μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες, την ώρα που πιέζει το Ιράν να εγκαταλείψει το πρόγραμμά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αμερικανική Διοίκηση μελετά την παροχή τεχνολογίας εμπλουτισμού ουρανίου στη Σαουδική Αραβία — μια κίνηση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις για τα διπλά πρότυπα που δημιουργεί.

Σήμερα, εννέα χώρες διαθέτουν πυρηνικά όπλα, ενώ περισσότερες από είκοσι έχουν τη δυνατότητα να τα αποκτήσουν. Το κατώφλι για την κατασκευή ενός πυρηνικού όπλου είναι χαμηλότερο απ’ ό,τι πιστεύεται: μόλις 25 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου ή 8 κιλά πλουτωνίου αρκούν για να καταστραφεί μια μικρή πόλη.

Το διεθνές σύστημα ελέγχου των εξοπλισμών φθίνει. Συνθήκες που θεμελιώθηκαν μετά τον Ψυχρό Πόλεμο έχουν λήξει ή βρίσκονται υπό πίεση, ενώ η συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας έχει επιδεινωθεί δραματικά. Η απουσία σταθερού πλαισίου δημιουργεί κενό ασφάλειας, το οποίο κράτη επιχειρούν να καλύψουν με στρατιωτική ισχύ.

Η επιστροφή της πυρηνικής αποτροπής

Η έννοια της πυρηνικής αποτροπής επανέρχεται δυναμικά. Παραδείγματα όπως η Λιβύη και η Ουκρανία — χώρες που εγκατέλειψαν τα πυρηνικά τους προγράμματα και βρέθηκαν εκτεθειμένες — χρησιμοποιούνται πλέον ως επιχειρήματα υπέρ της απόκτησης όπλων. Το μήνυμα που εκπέμπεται διεθνώς είναι σαφές: η απουσία πυρηνικών μπορεί να θεωρηθεί αδυναμία.

Η Βόρεια Κορέα έχει καθιερωθεί ως πυρηνική δύναμη, πραγματοποιώντας τακτικά δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων. Η Κίνα επιταχύνει την ανάπτυξη του οπλοστασίου της, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 600 πυρηνικές κεφαλές και πιθανή υπέρβαση των 1.000 έως το 2030.

Ασία και Ευρώπη σε τροχιά εξοπλισμών

Στη Νότια Κορέα, η υποστήριξη της κοινής γνώμης για την απόκτηση πυρηνικών όπλων βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Στην Ιαπωνία, παρά το τραύμα της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι, η συζήτηση επανέρχεται, κυρίως εξαιτίας της έντασης με την Κίνα.

Παρόμοιες τάσεις καταγράφονται και στην Ευρώπη. Η Γαλλία ενισχύει τον ρόλο της ως πυρηνική δύναμη, με τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να δηλώνει ότι η ισχύς αποτελεί προϋπόθεση για την ελευθερία. Η Γερμανία εξετάζει στενότερη συνεργασία, ενώ η Πολωνία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο απόκτησης δικού της οπλοστασίου.

Ο κίνδυνος της αλυσιδωτής διάδοσης

Το πιο ανησυχητικό σενάριο για τους ειδικούς είναι η λεγόμενη αλυσιδωτή διάδοση. Αν μία χώρα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, οι γειτονικές της ενδέχεται να ακολουθήσουν, προκαλώντας ανεξέλεγκτη δυναμική εξοπλισμών στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Ασία.

Το Ιράν φέρεται να διαθέτει πλέον πάνω από 440 κιλά ουρανίου κοντά σε επίπεδο οπλικής χρήσης — ποσότητα ικανή να οδηγήσει στην ταχεία κατασκευή πολλών πυρηνικών συσκευών. Η στρατιωτική επιλογή για την εξάλειψη αυτού του αποθέματος θεωρείται εξαιρετικά περίπλοκη, καθώς θα απαιτούσε πιθανότατα εκτεταμένη χερσαία επέμβαση.

Η αντίφαση στην αμερικανική πολιτική είναι εμφανής: αυστηρή στάση απέναντι στο Ιράν, αλλά ταυτόχρονα άνοιγμα προς τη Σαουδική Αραβία για πυρηνική συνεργασία. Ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοιες κινήσεις υπονομεύουν το σύστημα μη διάδοσης και ενισχύουν τα επιχειρήματα υπέρ μιας νέας εξοπλιστικής κούρσας.

Ο κόσμος εισέρχεται σε μια εποχή όπου τα πυρηνικά όπλα επιστρέφουν ως κεντρικό εργαλείο ισχύος. Όσο περισσότερες χώρες αποκτούν τέτοιες δυνατότητες, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος λάθους, παρεξήγησης ή ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης.