Οι συνέπειες ενός πολέμου είναι τεράστιες και καταστροφικές. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να έχει ζήσει τη σκληρότητα του πολέμου και να έχει αντίρρηση επ’ αυτού.

Βέβαια, στην πραγματικότητα, υπάρχουν και ορισμένοι που βλέπουν τον πόλεμο σαν video game και κάποιοι άλλοι που τον βλέπουν ως επενδυτική ευκαιρία (!). Βλέπετε ένας πόλεμος συνοδεύεται πάντα από κατεστραμμένες υποδομές και κτήρια. Δυστυχώς υπάρχει και αυτή η πλευρά…

Η άλλη πλευρά του πολέμου: Οι επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον

Σήμερα ωστόσο, θα ήθελα να σταθούμε σε μια άλλη πτυχή του πολέμου. Αυτή που αφορά στις επιπτώσεις που έχει ο πόλεμος στο φυσικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται να ζήσουν όσοι επιβίωσαν απ’ αυτόν και έμειναν στην πατρίδα τους.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του ελληνικού γραφείου της περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace Νίκο Χαραλαμπίδη, η ρύπανση που παράγεται (πλέον του ανθρώπινου δράματος και πλέον των κατεστραμμένων υποδομών) επιβαρύνει σημαντικά την υγεία των κατοίκων. Ο αέρας, το νερό και το χώμα θα μεταφέρουν το τοξικό φορτίο περαιτέρω. Χωρίς εναλλακτική, χωρίς να υπάρχει τρόπος διαφυγής.

Υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν απορρυπανθεί από τον πόλεμο του ’91 στον Περσικό Κόλπο

«Αυτή την πραγματικότητα την είδαμε να επαναλαμβάνεται σε κάθε πόλεμο. Στον τωρινό πόλεμο του Κόλπου αλλά και στον παλαιότερο 35 χρόνια πριν. Υπάρχουν χερσαίες περιοχές στο Κουβέιτ που ακόμα δεν έχουν απορρυπανθεί από τον πόλεμο του 1991 από πετρελαιοειδή και τοξικές ουσίες. Η κατάσταση αυτή επαναλαμβάνεται στη Γάζα, στην Ουκρανία…», επισημαίνει ο Νίκος Χαραλαμπίδης.

Όσο 84 χώρες (!) Από την Greenpeace, επικαλούνται –και- την πρόσφατη έρευνα του Climate and Community Institute, όπου με βάση στοιχεία της έρευνας, μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες του πολέμου, απελευθερώθηκε στο περιβάλλον ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου της τάξης των 5 εκατομμυρίων τόνων . Ήτοι, μέσα σε λίγες μέρες, πέρα από όλα τα άλλα δράματα και προβλήματα, ο πόλεμος στο Ιράν επιβαρύνει τον παγκόσμιο προϋπολογισμό εκπομπών άνθρακα (carbon budget) όσο…84 χώρες μαζί (!).

Πιο κοντά στο κλιματικό χάος

Κατά τον Νίκο Χαραλαμπίδη, ένας άλλος τρόπος να δούμε τον πόλεμο (πέρα από την άνοδο των τιμών πετρελαίου, του αερίου και την ενεργειακή κρίση) είναι ότι μας φέρνει πιο κοντά στο κλιματικό χάος, στην αποσταθεροποίηση του παγκόσμιου κλίματος, στην υπέρβαση του ορίου των 1.5 βαθμών Κελσίου…

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η περιβαλλοντική οργάνωση, τα κατεστραμμένα κτίρια αποτελούν το μεγαλύτερο στοιχείο του εκτιμώμενου κόστους άνθρακα. Η Greenpeace, επικαλείται αναφορές της ανθρωπιστικής οργάνωσης Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος, σύμφωνα με τις οποίες, περίπου 20.000 πολιτικά κτίρια έχουν υποστεί ζημιές από τη σύγκρουση. Η ανάλυση εκτιμά ότι οι συνολικές εκπομπές από αυτόν τον τομέα ανέρχονται σε 2,4 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου Διοξειδίου του ‘Άνθρακα (tCO2e).

Τα καύσιμα και οι εκπομπές Διοξειδίου του ‘Ανθρακα

Τα καύσιμα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στοιχείο, με τα βαρέα βομβαρδιστικά των ΗΠΑ να πετούν από τη δυτική Αγγλία για να πραγματοποιήσουν επιδρομές πάνω από το Ιράν. Η ανάλυση εκτιμά ότι μεταξύ 150 εκατομμυρίων και 270 εκατομμυρίων λίτρων καυσίμων καταναλώθηκαν από αεροσκάφη και σκάφη υποστήριξης αλλά και οχήματα τις πρώτες 14 ημέρες, παράγοντας συνολικές εκπομπές 529.000 tCO2e.

«Μία από τις πιο σοκαριστικές εικόνες του πολέμου ήταν τα σκοτεινά σύννεφα και η μαύρη βροχή που έπεσαν πάνω από την Τεχεράνη μετά τον βομβαρδισμό τεσσάρων μεγάλων αποθηκών καυσίμων γύρω από την πόλη από το Ισραήλ, πυρπολώντας εκατομμύρια λίτρα καυσίμων. Η ανάλυση εκτιμά ότι κάηκαν μεταξύ 2,5 εκατομμυρίων και 5,9 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου σε αυτήν την επίθεση και σε παρόμοιες επιθέσεις – συμπεριλαμβανομένων των ιρανικών αντιποίνων στους γείτονές της στον Κόλπο – εκπέμποντας περίπου 1,88 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2», αναφέρει ο Νίκος Χαραλαμπίδης.

Το κατεστραμμένο στρατιωτικό υλικό και η ρύπανση του περιβάλλοντος

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τις πρώτες 14 ημέρες, οι ΗΠΑ έχασαν τέσσερα αεροσκάφη, ενώ το Ιράν έχασε 28 αεροσκάφη, 21 ναυτικά πλοία και περίπου 300 εκτοξευτές πυραύλων. Αυτό το κατεστραμμένο στρατιωτικό υλικό εκτιμάται ότι ευθύνεται για ενσωματωμένες εκπομπές 172.000 tCO2e.

Υπάρχουν επίσης οι ίδιες οι βόμβες, οι πύραυλοι και τα drones, η χρήση των οποίων ήταν εκτεταμένη από όλες τις πλευρές. Με βάση τους ισχυρισμούς, ότι τις πρώτες δυο εβδομάδες, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν βομβαρδίσει περισσότερους από 6.000 στόχους εντός του Ιράν, ενώ το Ιράν είχε αντεπιτεθεί σε περίπου 1.000 πυραύλους και 2.000 drones, καθώς και περίπου 1.900 αναχαιτιστικά που εκτοξεύτηκαν για να αμυνθούν εναντίον τους, η ανάλυση εκτίμησε ότι τα πυρομαχικά συνέβαλαν σε περίπου 55.000 tCO2e σε εκπομπές.

«Συνολικά, οι δύο πρώτες εβδομάδες της σύγκρουσης οδήγησαν σε εκπομπές 5.055.016 tCO2e, που ισοδυναμούν με 131.430.416 tCO2e σε ένα έτος – περίπου το ίδιο ποσό με μια μεσαίου μεγέθους οικονομία έντασης ορυκτών καυσίμων, όπως το Κουβέιτ. Αλλά είναι επίσης το ίδιο με τις 84 χώρες με τις χαμηλότερες εκπομπές μαζί», συμπληρώνει ο διευθυντής του ελληνικού γραφείου της Greenpeace.

‘Ένας πόλεμος λοιπόν δεν είναι ΜΟΝΟ όσα εμείς –οι απέξω- βλέπουμε στις οθόνες μας. Και μια προσωπική τοποθέτηση: την επόμενη φορά που θα ακούσετε κάποιους να μιλάνε για το ποιος πύραυλος έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά (και να πίνουν τον καφέ τους με επαναχρησιμοποιούμενα καλαμάκια επικαλούμενοι την περιβαλλοντική τους συνείδηση) απλά αγνοήστε τους…