Σε ακόμη μια εμφατική νίκη προχώρησαν οι «ερυθρόλευκες» του Ολυμπιακού, οι οποίες συνέτριψαν με 11-0 την Ελπίδα Τρίπολης, στο πλαίσιο της 13ης και προτελευταίας αγωνιστικής της Γ’ Εθνική Γυναικών.

Οι «ερυθρόλευκες» επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά την απόλυτη κυριαρχία τους στη σεζόν, συνεχίζοντας το εντυπωσιακό σερί τους και φτάνοντας πλέον συνολικά τα 127 γκολ στο πρωτάθλημα, με μέσο όρο που αγγίζει σχεδόν τα 10 τέρματα ανά παιχνίδι.

Η ομάδα του Τάσου Φλέγγα, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει την άνοδο στη Β’ κατηγορία, δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην Ελπίδα Τρίπολης και «καθάρισε» το ματς με χαρακτηριστική άνεση στο γήπεδο του Ρέντη.

Πρωταγωνίστρια της αναμέτρησης ήταν η Βενιαμίν με χατ-τρικ, ενώ από δύο τέρματα σημείωσαν η Γιάννου και η Μυλωνά, σε μια ακόμη επίδειξη επιθετικής υπεροχής από τον Ολυμπιακό.