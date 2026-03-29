Με καθυστέρηση ξεκίνησε η αναμέτρηση ανάμεσα σε Αιγάλεω και Ελλάς Σύρου για τη Super League 2, εξαιτίας ενός ασυνήθιστου προβλήματος που προέκυψε λίγο πριν τη σέντρα.

Συγκεκριμένα, οι δύο ομάδες ήταν έτοιμες να μπουν στο γήπεδο για την 7η αγωνιστική των playouts του Β’ Ομίλου, ωστόσο διαπιστώθηκε πως δεν είχαν τοποθετηθεί τα σημαιάκια στις γωνίες του αγωνιστικού χώρου.

Το απρόοπτο αυτό οδήγησε σε ολιγόλεπτη αναβολή της έναρξης, με το παιχνίδι να ξεκινά τελικά περίπου δέκα λεπτά αργότερα από την προγραμματισμένη ώρα, αφού πρώτα διευθετήθηκε το ζήτημα.

Μόλις όλα μπήκαν στη θέση τους, η αναμέτρηση διεξήχθη κανονικά, με το Αιγάλεω να παίρνει τη νίκη με 2-1.

Δείτε το video