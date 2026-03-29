Η Εθνική άφησε πίσω της την ήττα από την Παραγουάη με 1-0 και ξεκίνησε την προετοιμασία της για το εκτός έδρας φιλικό της Τρίτης (31/3) με την Ουγγαρία.

Οι διεθνείς μας βρέθηκαν στο αεροδρόμιο το απόγευμα της Κυριακής (29/3) για να πετάξουν με προορισμό τη Βουδαπέστη, όπου θα παίξουν το δεύτερο φιλικό τους παιχνίδι απέναντι στους Μαγυάρους.

Υπενθυμίζεται πως στην προπόνηση του Σαββάτου (28/3) συμμετείχε κανονικά ο Λάζαρος Ρότα που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν, ενώ δεν ταξίδεψε με την ομάδα ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος που δεν μπορεί να μπει στο αεροπλάνο, σύμφωνα με όσα του είπαν οι γιατροί.