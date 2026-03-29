Ο Πανναξιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κυκλάδων, επικρατώντας με 3-2 της Θύελλας Καμαρίου στη Σαντορίνη και εξασφαλίζοντας την άνοδό του στη Γ’ Εθνική, δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης.

Η ομάδα της Νάξου επιστρέφει έτσι στις εθνικές κατηγορίες μετά από πέντε χρόνια, αφήνοντας πίσω τη δύσκολη σεζόν 2020-21, όταν είχε τερματίσει στην τελευταία θέση του ομίλου της τότε Δ’ Εθνικής.

Με αρχηγό τον Κώστα Μανωλά και τον Δημήτρη Σιόβα να αγωνίζεται σε ρόλο επιθετικού, το σύνολο του έμπειρου προπονητή Δημήτρη Παπασπύρου έφτασε στην κορυφή, έχοντας και τη στήριξη περίπου 200 φιλάθλων που ταξίδεψαν στη Σαντορίνη για να γιορτάσουν την επιτυχία.

Καθοριστικός ήταν ο Σιόβας, ο οποίος σημείωσε το νικητήριο γκολ στο 54ο λεπτό, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή του παρουσία με οκτώ τέρματα σε έξι αγώνες. Το παιχνίδι είχε έντονο ρυθμό, με τον Πανναξιακό να προηγείται 0-2 στο πρώτο μέρος, αλλά τη Θύελλα Καμαρίου να αντιδρά και να φέρνει το σκορ στα ίσα (2-2) λίγο πριν την ανάπαυλα.