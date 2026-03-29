Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν τα σχόλια του Νίκου Μάνεση σχετικά με τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στη Λάρισα.

Η συζήτηση άναψε μέσα από την εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» χθες Σάββατο (28/3) στον Alpha, όταν ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης και ειδικότερα στο θέμα της αίθουσας, λόγω του μεγάλου αριθμού εμπλεκομένων. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του σχολίασε: «Δεν έχουμε μεγαλύτερη αίθουσα αυτή την περίοδο και δεν είναι διαθέσιμο και το Ολυμπιακό Στάδιο, τι να κάνουμε».

Η συγκεκριμένη φράση πυροδότησε αντιδράσεις, με τον Νίκο Πλακιά – ο οποίος έχασε τις δύο κόρες του και την ανιψιά του στο δυστύχημα – να εκφράζει δημόσια την οργή του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο X (πρώην Twitter).

Στην ανάρτησή του, ο Νίκος Πλακιάς χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, γράφοντας: «Όταν κάποιος σας ρωτήσει τι σημαίνει η λέξη αλήτης, δείξτε τον συγκεκριμένο». Συνέχισε με προσωπικές αιχμές προς τον παρουσιαστή, σημειώνοντας: «Γέμισε σάλια το στούντιό του. Μην φοβάσαι, θα ξαναέρθει ο Πρωθυπουργός να τον ρωτήσεις πού θα πάει διακοπές. Εγώ δεν είμαι σαν τους συνεργάτες σου που τους ειρωνεύεσαι όλη την ώρα. Στο ΟΑΚΑ να πας όταν χάσεις τα παιδιά σου και θα ψάχνεις το δίκιο σου. Αλλά!!! Ποιος να σε ακολουθήσει, το πολύ πολύ εκείνος που σε έφτυσε τότε με το μηχανάκι, αλλά πλέον θα είναι πολλοί τώρα που θα σε φτύνουν».

— Plakiasnikos (@PlakiasNikos) March 28, 2026

Σήμερα Κυριακή (29/3) ο Νίκος Μάνεσης επανήλθε μέσα από την εκπομπή του και υποστηρίζοντας ότι «καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται», προσπάθησε να δικαιολογηθεί λέγοντας: «Γίνονται πολλά πράγματα. Πολλές διαμαρτυρίες, κάποιοι μπορεί να προσπαθήσουν να χτίσουν πολιτικές καριέρες, γίνονται πολλά πράγματα. Επαναλαμβανω. Να γίνει άμεσα η δίκη και αυτοί που έφταιξαν να πάνε άμεσα στη φυλακή. Κάποιοι επιδιώκουν να πάει η δίκη πιο πίσω και το έχουν καυταγγείλει αυτό και συγγενείς. Χθες κάνοντας black χιούμορ είπα “τι να κάνουμνε, δεν είναι και το Ολυμπιακό Στάδιο διαθέσιμο”. Αν αυτό ενοχλεί ζητώ συγγνώμη, το παίρνω πίσω».