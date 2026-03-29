Υπό κράτηση παραμένει η 77χρονη γυναίκα που συνελήφθη μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της στο σπίτι τους στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Η γυναίκα κατηγορείται ότι άφησε τον σύζυγό της αβοήθητο, με αποτέλεσμα ο άνδρας να εντοπιστεί νεκρός. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 82χρονος φέρεται να βρισκόταν για ώρες πεσμένος στο σημείο, τουλάχιστον από το μεσημέρι του Σαββάτου (28/3). Η 77χρονη δεν αναζήτησε βοήθεια και η αστυνομία ειδοποιήθηκε στις 7:00 το απόγευμα από γείτονα του ζευγαριού. Για τον λόγο αυτό συνελήφθη με την κατηγορία της παράλειψης προσφοράς βοήθειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις την προηγούμενη ημέρα, την Παρασκευή (27/3), η 77χρονη είχε δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και είχε κριθεί αθώα λόγω αμφιβολιών για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του συζύγου της.

Ο ιατροδικαστής που έσπευσε στο σημείο δεν μπόρεσε να προσδιορίσει με σαφήνεια αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή όχι. Αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του ηλικιωμένου.

Η 77χρονη πρόκειται να δικαστεί αύριο, Δευτέρα (30/3), στο Αυτόφωρο για την κατηγορία της παράλειψης προσφοράς βοήθειας.