Με μια συγκλονιστική ανάρτηση στα social media λέει αντίο στον 34χρονο δύτη που έχασε τη ζωή του στο «Πηγάδι του Διαβόλου» η δασκάλα που του μάθαινε πιάνο, Αννίτα Τίκη. «Λίγο πριν γίνει το συμβάν στα Λιμανάκια, του έστειλα μήνυμα για να δω αν ισχύει το μάθημά μας την Τρίτη. “Λογικά ναι”, μου απάντησε. “Ξαναμιλάμε σε λίγο”. Και αυτό το “σε λίγο” δεν ήρθε ποτέ» αναφέρει.

View this post on Instagram A post shared by Annita Tiki (@annitatiki)

Αναλυτικά ολόκληρη η ανάρτηση:

Για μένα δεν ήταν «ο 34χρονος δύτης». Ήταν ο Πλάτωνας. Ένας υπέροχος άνθρωπος, με σπάνιο ήθος, ευγένεια, ευαισθησία και ένα ζεστό χαμόγελο που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Ήταν μαθητής μου στο πιάνο. Σε μεγάλη ηλικία πήρε την απόφαση να με πάρει τηλέφωνο και να στραφεί στη μουσική, για να μπορέσει να εκφράσει όσα είχε μέσα του. Πάντα άψογος, πειθαρχημένος και οργανωμένος μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια.

Μου έστελνε συχνά βιντεάκια κάθε φορά που κατάφερνε ένα κομμάτι, με χαρά και περηφάνια, σαν μικρό παιδί.

Λίγο πριν γίνει το συμβάν στα Λιμανάκια, του έστειλα μήνυμα για να δω αν ισχύει το μάθημά μας την Τρίτη.

«Λογικά ναι», μου απάντησε. «Ξαναμιλάμε σε λίγο».

Και αυτό το «σε λίγο» δεν ήρθε ποτέ.

Πάλεψες σαν παλικάρι.

Καλό ταξίδι, Πλάτωνα.

Επίλογος στην τραγωδία στο «πηγάδι του διαβόλου» στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης

Η τελευταία πράξη του δράματος γράφτηκε το πρωί του Σαββάτου (28/3) με την ανάσυρση τη σορού του 34χρονου δύτη από ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια σημεία – το αποκαλούμενο «πηγάδι του διαβόλου» – στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης. Η ειδική ομάδα σπηλαιοδυτών έφερε στην επιφάνεια τη σορό και εν συνεχεία μεταφέρθηκε με σκάφος του Λιμενικού.

Τα πρόσωπα που έφεραν σε πέρας την άκρως απαιτητική υποβρύχια αποστολή μίλησαν στο MEGA. «Ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση γιατί έχουμε το φαινόμενο της ρουφήχτρας το πήγαμε βήμα-βήμα και τον συντονισμό που είχαμε και με το Λιμεναρχείο και με τη Μονάδα Υποβρύχιων Καταστολών εντοπίστηκε και ανασύρθηκε η σορός του νεκρού», ανέφερε ο δύτης, Αντώνης Γραφάς.

Oι δυσκολίες που αντιμετώπισαν πολλές. Χρειάστηκαν 6 ημέρες προετοιμασίας για να μπορέσουν να επιχειρήσουν σε ένα σπήλαιο με επικίνδυνες δίνες που μπορεί να παρασύρουν τον δύτη πριν προλάβει να αντιδράσει και να εγκλωβιστεί σε ένα περιβάλλον όπου η επιστροφή μοιάζει αδύνατη.

«Είχαμε ορατότητα του ενός μέτρου που δεν υπήρχε τις άλλες φορές, συν του ότι ρουφάει προς τα μέσα έτσι και αυτή η ορατότητα δε σε αφήνει να επικοινωνήσεις πολύ εύκολα πρέπει να είσαι κοντά με τον άλλον», τόνισε ο κ. Γραφάς.

«Βγήκε όπως έπρεπε να βγει, παραδόθηκε στο Λιμεναρχείο με τη βοήθεια της ΜΥΑ, δεν ήμασταν μόνοι μας. Είχαμε πολύ μικρή ορατότητα δηλαδή επικοινωνία με τους δύτες ο ένας με τον άλλον ήταν πάρα πολύ δύσκολη έπρεπε να ήσουν πάρα πολύ κοντά», σημείωσε ο δύτης Λευτέρης Κουτάλας.

Στο «πηγάδι του διαβόλου» έχουν χάσει τη ζωή τους 5 έμπειροι δύτες που είχαν την ίδια αγάπη για την θάλασσα και τον βυθό.

«Αποτρέπω οποιοδήποτε ασχολείται με την κατάδυση να κάνει τέτοια εγχειρήματα τον αποτρέπω είναι αμαρτία παιδιά να κλαίμε κάθε φορά νέους ανθρώπους για τέτοια επιχειρήματα δεν υπάρχει λόγος», υπογράμμισε εν συνεχεία ο κ. Παπαδάκης.