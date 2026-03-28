Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (28/3) η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του δύτη από το «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη. Η σορός παρελήφθη από πλωτό σκάφος ώστε να παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και να διακομισθεί στο νοσοκομείο.

Λιμενικοί και ΕΛ.ΑΣ είχαν δημιουργήσει νωρίτερα μια μεγάλη περίμετρο στο σημείο, επιτρέποντας την πρόσβαση στην περιοχή των ερευνών μόνο σε συγγενείς και διασώστες.

Ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα σπηλαιοδυτών επιχείρησε σήμερα για την ανάσυρση της σορού, σε μια από τις πιο δύσκολες αποστολές που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή.

Πέντε έμπειροι σπηλαιοδύτες καταδύθηκαν στο επικίνδυνο υποθαλάσσιο πέρασμα, προκειμένου να ανασύρουν τη σορό του άτυχου άνδρα που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εξερεύνησης. Το σημείο θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς τα ισχυρά ρεύματα καθιστούν κάθε προσπάθεια προσέγγισης εξαιρετικά δύσκολη.

Η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε υψηλής επικινδυνότητας, αφού στο «Πηγάδι του Διαβόλου» ρέουν υποθαλάσσια ρεύματα που δοκιμάζουν ακόμα και τους πιο έμπειρους δύτες. Αυτά τα ρεύματα φέρονται να παρέσυραν και τον 34χρονο, οδηγώντας στην τραγική απώλειά του.

Για την ασφάλεια των συμμετεχόντων, είχαν τοποθετηθεί ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές στο σημείο, ώστε να στερεωθούν τα σκοινιά κατάβασης.

Η διαδικασία σχεδιάστηκε με λεπτομέρεια, καθώς δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη ανάσυρση, αλλά για μια σύνθετη επιχείρηση που περιλαμβάνει προσέγγιση, σταθεροποίηση της σορού και ασφαλή μεταφορά στην επιφάνεια.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα έγιναν την Κυριακή, όταν ο 34χρονος και ένας φίλος του αποφάσισαν να καταδυθούν στο «Πηγάδι του Διαβόλου» για εξερεύνηση. Κατά τη διάρκεια της κατάδυσης, ο δεύτερος δύτης είδε τον φίλο του να παρασύρεται από τα ρεύματα και ανέβηκε στην επιφάνεια ζητώντας βοήθεια.

Ο 34χρονος εγκλωβίστηκε μέσα στη σήραγγα, προσπαθώντας επί ώρα να ξεφύγει από το ρεύμα και να επιστρέψει στην επιφάνεια. Ο φίλος του, όπως περιέγραψε, επέστρεψε στο σημείο και του άφησε την εφεδρική μπουκάλα οξυγόνου, ελπίζοντας πως θα μπορούσε να τη φτάσει.

Όπως ανέφερε, δεν κατάφερε να τον πλησιάσει ξανά και απλώς έβλεπε το φως του φακού του να κινείται στο σκοτάδι. Μετά από πολύωρες έρευνες του Λιμενικού, της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών και έμπειρων σπηλαιοδυτών από ιδιωτικά συνεργεία, η σορός του 34χρονου εντοπίστηκε στις 25 Μαρτίου.