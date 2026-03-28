Με εμφανή συγκίνηση και φωνή που «έσπαγε» στον αέρα, μίλησε στην εκπομπή του «Weekend Live» ο Δημήτρης Πανόπουλος για την τραγωδία με τον 34χρονο δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, Πλάτωνα Σουλιώτη, με τον οποίο όπως αποκάλυψε, τον συνέδεε μακροχρόνια φιλία.

Η ολοκλήρωση της επιχείρησης ανάσυρσης αποτέλεσε το πρώτο θέμα στην εκπομπή του, με τον δημοσιογράφο να ζητά λίγα δευτερόλεπτα σιωπής για να αποχαιρετήσει τον φίλο του που έχασε τη ζωή του με τόσο τραγικό τρόπο. Ο Δημήτρης Πανόπουλος αναφέρθηκε με συγκίνηση στον Πλάτωνα Σουλιώτη, τον οποίο γνώριζε από τα εφηβικά του χρόνια. «Για μένα δεν είναι 34χρονος ο Πλάτωνας, ήταν φίλος χρόνια, τον ξέρω από 17 χρονών», είπε χαρακτηριστικά. Εξήρε τον χαρακτήρα και τον επαγγελματισμό του, σημειώνοντας: «Ένα παιδί εξαιρετικό, εξαιρετικός επαγγελματίας στη δουλειά του, πιλότος και χαρά Θεού στην παρέα».

Ο δημοσιογράφος θέλησε επίσης να διορθώσει ορισμένες ανακρίβειες που, όπως υποστήριξε, είχαν ακουστεί τις προηγούμενες ημέρες. Τόνισε ότι ο 34χρονος δεν ήταν απλώς δύτης, αλλά ιδιαίτερα έμπειρος και εκπαιδευτής καταδύσεων. «Επειδή ακούστηκαν διάφορες ανακρίβειες τις τελευταίες ημέρες, μπορώ να σας πω ότι ήταν πολύ έμπειρος και εκπαιδευτής καταδύσεων. Η μοιραία κατάδυση έγινε την περασμένη Κυριακή, βούτηξε με έναν πρώην μαθητή του, που είχε πάρει πτυχίο, στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης. Δεν έμελλε να βγει, τουλάχιστον μέχρι σήμερα που η επιχείρηση ολοκληρώθηκε και ανασύρθηκε η σορός του», ανέφερε ο Δημήτρης Πανόπουλος.

Το τέλος μιας τραγωδίας στα Λιμανάκια

Τίτλοι τέλους γράφτηκαν σε μία από τις πιο δύσκολες επιχειρήσεις των τελευταίων ημερών, με τη σορό του 34χρονου δύτη να ανασύρεται το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Μαρτίου από το σημείο που είναι γνωστό ως «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε αρκετές ημέρες, προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον, καθώς οι συνθήκες στο συγκεκριμένο σημείο θεωρούνται εξαιρετικά απαιτητικές. Από νωρίς το πρωί στο σημείο βρέθηκε και η οικογένεια του άτυχου άνδρα, περιμένοντας με αγωνία την ολοκλήρωση της διαδικασίας.