Ένα περιστατικό εμπρησμού τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου 2026 προκάλεσε αναστάτωση στη λεωφόρο Παπαναστασίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ένας νεαρός επιχείρησε να πυροδοτήσει αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό έξω από καφετέρια της περιοχής.

Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο του cretalive, ο δράστης πλησίασε το κατάστημα κρατώντας ένα γυάλινο μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό. Επάνω του είχε δέσει με μονωτική ταινία ένα πυροτέχνημα, δημιουργώντας έτσι έναν αυτοσχέδιο μηχανισμό.

Αφού τοποθέτησε το αντικείμενο στο έδαφος, έσκυψε για να το ανάψει και αμέσως απομακρύνθηκε προς τον δρόμο, την ώρα που διερχόμενα αυτοκίνητα περνούσαν από το σημείο.

Κατά την πυροδότηση δημιουργήθηκε ένα μικρό «πύρινο σιντριβάνι», ωστόσο ο μηχανισμός δεν λειτούργησε όπως πιθανότατα είχε σχεδιαστεί. Η φωτιά έσβησε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα χωρίς να προκαλέσει ζημιές στο κατάστημα ή σε παρακείμενους χώρους. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αστοχίας υλικού.

Παρά το γεγονός ότι η ενέργεια δεν είχε σοβαρές συνέπειες, η αστυνομία τη χαρακτηρίζει κακόβουλη και την ερευνά σε βάθος. Η Ασφάλεια Ηρακλείου έχει ξεκινήσει έρευνα, συλλέγοντας καταθέσεις και αναλύοντας το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ενδέχεται να εντοπιστούν αποτυπώματα ή γενετικό υλικό, καθώς ο νεαρός δεν φαίνεται να φορούσε γάντια τη στιγμή της πράξης.