Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα ξεκίνησε στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, ωστόσο η διαδικασία αναβλήθηκε για την 1η Απριλίου. Η έναρξη σημαδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες, καθώς οι συνθήκες στο δικαστήριο προκάλεσαν αναστάτωση και αγανάκτηση.

Συγγενείς θυμάτων και δικηγόροι μίλησαν για εικόνες χάους και σοβαρές ελλείψεις στην οργάνωση. «Ο πρωθυπουργός και ο κ. Φλωρίδης μας κοροϊδεύουν από την αρχή της υπόθεσης. Εμείς είμαστε αυτοί που θέλουμε να τελειώσει η δίκη, από την αρχή που έγινε αυτό το έγκλημα. Ξέρανε πολύ καλά ότι σε αυτό το κτίριο δεν χωράμε. Ποιος καθυστερεί τη δίκη; Εμείς; Εμείς αυτό θέλουμε. Να πάνε όλοι φυλακή οι κατηγορούμενοι, όσο ψηλά και αν φτάνουν», δηλώνει στο MEGA ο Πάνος Ρούτσι.

Ο ίδιος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη νέα αναβολή, σημειώνοντας: «Εγώ 1η Απριλίου δεν περιμένω τίποτα απολύτως. Θα είναι το ίδιο πράγμα. Θα είμαστε όλοι μαζί, αλλά έτσι όπως πάει δεν νομίζω να γίνει ούτε 1η Απριλίου, γιατί δεν θα χωρέσουμε. Εγώ καλώ τον κ. Φλωρίδη να είναι 1η Απριλίου εκεί και να το δει από μόνος του».

Αναφερόμενος στα όσα ειπώθηκαν για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την απεργία πείνας που έκανε, ο Πάνος Ρούτσι υπογράμμισε: «Έκανα απεργία πείνας, για να ζητήσω το αυτονόητο, πώς πέθανε το παιδί μου. Δεν καθυστερούσα καμία δίκη, δεν καθυστερώ καμία δίκη».