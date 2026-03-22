Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας, όπου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Η βραδιά, αφιερωμένη στους 57 ανθρώπους που χάθηκαν, αποτέλεσε πρωτοβουλία των μαθητών του σχολείου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στη Λάρισα ενόψει της πολυαναμενόμενης δίκης που ξεκινά αύριο. Στο αμφιθέατρο, εκεί όπου η μουσική συνάντησε τη μνήμη, οι οικογένειες βρήκαν στήριγμα και δύναμη λίγες ώρες πριν βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

«Αύριο θα είμαστε όλοι εκεί, ενωμένοι»

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις Ρούτσι, μίλησε για το βάρος της επερχόμενης ημέρας, σημειώνοντας πως «αύριο έχουμε μια σημαντική μέρα. Είναι η δίκη που περιμέναμε τόσο καιρό». Παρά την προσμονή, εξέφρασε τους προβληματισμούς του, λέγοντας ότι «λείπουν πολλά στοιχεία, λείπουν πολλά πειστήρια, αλλά οφείλουμε να είμαστε εκεί πέρα».

Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα συμπαράστασης, τονίζοντας: «Θα θέλαμε να έρθουν ειδικά αύριο να δείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι μέχρι τέλους».

«Ο πόνος έγινε μια φλόγα που δεν σβήνει»

Συγκλονιστική ήταν η τοποθέτηση της Άλμα Λάτα, μητέρας της Κλαύδιας Αλεξάνδρας Λάτα. Όπως ανέφερε, «είμαστε εδώ τρίτη συνεχόμενη χρονιά να παρακολουθήσουμε την παράσταση σε αυτά τα παιδιά που κρατάνε τη μνήμη των παιδιών μας ζωντανή».

Η κ. Λάτα υπογράμμισε πως «αύριο ξεκινά η μεγάλη μάχη. Η δίκη των Τεμπών δεν είναι μια απλή δίκη. Είναι που πρέπει να βγάλει αποφάσεις γιατί η κοινωνία περιμένει με υπομονή και επιμονή». Μιλώντας για τον πόνο των οικογενειών, τόνισε ότι «έγινε μια φλόγα που δε θα σβήνει ποτέ μέχρι να λάμψει η αλήθεια», ενώ άσκησε σκληρή κριτική στη Δικαιοσύνη, λέγοντας πως «δυστυχώς, η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι κουφή, είναι τυφλή και γενικώς δεν είναι ανεξάρτητη».

Η ίδια κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει τον αγώνα των οικογενειών «για να τους βάλουμε φυλακή», υπογραμμίζοντας πως «γι’ αυτό το έγκλημα, θα πληρώσουν όλοι». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο πολιτικό σκέλος, σημειώνοντας: «Θα προσπαθούμε να καταργήσουμε το άρθρο 86 για να βάλουμε φυλακή και τον Καραμανλή και τον Τριαντόπουλο για να μην κρύβονται πίσω από αυτή την ασυλία των βουλευτών». Η Άλμα Λάτα ολοκλήρωσε με μήνυμα ενότητας: «Σας θέλουμε όλοι μια γροθιά, μια φωνή. Μόνο έτσι θα τα καταφέρουμε».

«Περιμένουμε να βρούμε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη»

Η Χρυσούλα Χλωρού, που έχασε την αδερφή της στην τραγωδία, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στους μαθητές και την τοπική κοινωνία. «Σήμερα είμαστε άλλη μια φορά εδώ για μια ακόμη χρονιά που τα παιδιά μας τιμούν τη μνήμη των νεκρών μας με την εκδήλωση που κάνουν», ανέφερε.

Κοιτάζοντας προς τη δίκη που ξεκινά στο Εφετείο Λάρισας, υπογράμμισε: «Ξεκινάει μια πολύ μεγάλη δίκη και περιμένουμε να βρούμε την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Όλος ο κόσμος είναι μαζί μας». Τόνισε ακόμη τη σταθερή θέση των οικογενειών, λέγοντας πως «θα είμαστε εκεί με δύναμη, με κουράγιο, με αποφασιστικότητα να φτάσουμε μέχρι τέλους. Γιατί έχουμε ανάγκη για τη δικαιοσύνη και την αλήθεια».

Η εκδήλωση στο Μουσικό Σχολείο Λάρισας αποτέλεσε την τελευταία πράξη μνήμης πριν την έναρξη της δικαστικής διερεύνησης, με τους συγγενείς να αποχωρούν συγκινημένοι αλλά αποφασισμένοι να διεκδικήσουν απαντήσεις.