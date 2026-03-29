Επεισοδιακή καταδίωξη έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Κυριακής (29/3) στο Χαλάνδρι, όπου αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν όχημα που κρίθηκε ύποπτο κατά τη διάρκεια περιπολίας. Όταν του έγινε σήμα να σταματήσει, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το όχημα παραβίασε τρεις ερυθρούς σηματοδότες και τέσσερα στοπ, ενώ κινήθηκε αντίθετα σε δύο μονόδρομους. Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στη συμβολή των οδών Αθανασίου Διάκου και Λεβαδείας, όπου το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τσιμεντένιο κράσπεδο.

Ακολούθως, ο οδηγός έκανε οπισθοπορεία και συγκρούστηκε με το περιπολικό. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Ο 17χρονος ημεδαπός οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Οι μετρήσεις αλκοόλης έδειξαν 0,70 στην πρώτη δοκιμή και 0,60 στη δεύτερη.