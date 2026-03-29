Τρικυμία προκαλεί στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) η πρωτοβουλία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους να μεταφέρει τα ταμειακά διαθέσιμα του ΝΑΤ από τις συστημικές τράπεζες, στις οποίες είναι κατατεθειμένα, σε λογαριασμούς συναλλάγματος στην Τράπεζα Ελλάδος. Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) αλλά και η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) εκφράζουν την αντίθεσή τους σε αυτή την πρωτοβουλία καθώς ένα μέρος των χρημάτων από τις εισφορές κατατίθεται σε δολάρια και γενικότερα νομίσματα εκτός ευρώ και διατηρείται σε αυτά τα νομίσματα.

Μια μεταφορά στην Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να γίνει μόνο σε ευρώ, με αποτέλεσμα σε αυτή την περίπτωση να επηρεάζονται από τις κάθε φορά αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Να σημειωθεί ότι η ΠΝΟ απειλεί με απεργιακές κινητοποιήσεις καθώς, όπως υποστηρίζει, πρέπει να αποφευχθεί «μία ακόμη λεηλασία των συναλλαγματικών αποθεμάτων του ΝΑΤ, που έχτισαν με κόπους και θυσίες οι έλληνες ναυτεργάτες».