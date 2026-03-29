Περίπου 30% έως 40% των πελατών στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της Alibaba είναι πλέον μεμονωμένοι επιχειρηματίες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Alibaba.com, Kuo Zhang. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του, οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI) αναδιαμορφώνουν ριζικά το τι σημαίνει να διευθύνεις μια επιχείρηση μόνος σου. Μιλώντας στο Business Insider, ο Zhang έκανε λόγο για μια εντυπωσιακή αύξηση των «εταιρειών ενός ατόμου» στην Κίνα — νεοφυών επιχειρήσεων που δημιουργούνται και λειτουργούν αποκλειστικά από έναν ιδρυτή, ο οποίος αξιοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αντί για προσωπικό. «Αντί να παίρνουν τη θέση των ανθρώπων, στην πραγματικότητα, είναι οι υπάλληλοι αυτού του επιχειρηματία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για να ενισχύσει αυτή τη νέα κατηγορία, η Alibaba International παρουσίασε στις 23 Μαρτίου το Accio Work, έναν επιχειρηματικό πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης σχεδιασμένο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η πλατφόρμα επιτρέπει σε χρήστες να εκτελούν λειτουργίες όπως εξυπηρέτηση πελατών, μάρκετινγκ, logistics ή φορολογική συμμόρφωση χωρίς προγραμματισμό ή τεχνική εγκατάσταση.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι επιχειρηματίες μπορούν να μετατρέψουν μια απλή ιδέα σε πλήρως λειτουργικό ηλεκτρονικό κατάστημα μέσα σε μόλις 30 λεπτά. «Το όραμά μας είναι να εκδημοκρατίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη επιχειρηματικού επιπέδου», τόνισε ο Zhang σε δελτίο Τύπου, προσθέτοντας ότι στόχος είναι κάθε επιχειρηματίας να έχει πρόσβαση σε ένα «ευφυές εργατικό δυναμικό» αντίστοιχο ενός μεγάλου οργανισμού.

Το Accio έκανε την πρώτη του εμφάνιση τον Νοέμβριο του 2024 ως μηχανή B2B sourcing με τεχνητή νοημοσύνη και σήμερα αριθμεί πάνω από 10 εκατομμύρια ενεργούς μηνιαίους χρήστες παγκοσμίως.

Ο Zhang απέδωσε στο OpenClaw — έναν AI agent ανοιχτού κώδικα που έχει γίνει πολιτιστικό φαινόμενο στην Κίνα — σημαντικό ρόλο στην εξοικείωση του κοινού με τους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης. Η μασκότ του, ένας κόκκινος αστακός, έχει εμπνεύσει το παρατσούκλι «εκτροφή αστακών» μεταξύ των κινέζων χρηστών του διαδικτύου.

Το OpenClaw έχει ξεπεράσει τα όρια της τεχνολογικής κοινότητας και έχει εισχωρήσει στο ευρύ κοινό, με μεγάλες εταιρείες όπως η Tencent και η Baidu να αναπτύσσουν προϊόντα γύρω από αυτό. Παράλληλα, αρκετές κινεζικές πόλεις, ανάμεσά τους και η Shenzhen, προσφέρουν επιδοτήσεις και δωρεάν γραφεία σε επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα.

Ωστόσο, ο Zhang παρατήρησε ότι οι Αμερικανοί χρήστες παραμένουν λιγότερο εξοικειωμένοι με το εργαλείο και πως αρκετοί πρώιμοι υιοθετητές αντιμετώπισαν απώλειες λόγω του υψηλού κόστους tokens χωρίς αντίστοιχα οφέλη.

Οι δασμοί ως διαρκής πρόκληση

Παρά την αισιοδοξία γύρω από τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, ο Zhang αναγνώρισε ότι οι μεταβαλλόμενες αμερικανικές δασμολογικές πολιτικές εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό εμπόδιο για τους πελάτες της Alibaba. Σε άρθρο του στο Fortune, υποστήριξε ότι καθώς η AI μειώνει τα εμπόδια στην εκτέλεση, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την «κρίση, το γούστο και το στρατηγικό όραμα».

Ωστόσο, όπως σημείωσε στο Business Insider, η πλοήγηση στην εμπορική πολιτική απαιτεί πάντα ανθρώπινη προσοχή: «Απλώς ακολουθούμε όλους τους κανόνες, και ακολουθούμε όλους τους κανόνες στον κόσμο», δήλωσε ο Zhang.