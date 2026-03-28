Τρεις Λιβανέζοι δημοσιογράφοι, ανάμεσά τους μια ανταποκρίτρια του Al-Mayadeen — καναλιού που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ — σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή.

Η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι ο δεύτερος δημοσιογράφος ήταν ανταποκριτής του Al-Manar, του τηλεοπτικού σταθμού που συνδέεται με το φιλοϊρανικό κίνημα.

«Η δημοσιογράφος του Al-Mayadeen, Φατιμά Φτούνι, και ο ανταποκριτής του Al-Manar, Αλί Σουαΐμπ, σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο το αυτοκίνητό τους στην περιοχή Τζεζίν», ανέφερε η πηγή. Πρόσθεσε επίσης ότι ο αδελφός της Φτούνι, ο οποίος εργαζόταν ως εικονολήπτης, έχασε τη ζωή του στην ίδια επίθεση.

Το Al-Mayadeen επιβεβαίωσε τον θάνατο της Φτούνι μέσω του καναλιού του στο Telegram, ενώ το Al-Manar ανακοίνωσε τον θάνατο του πολεμικού ανταποκριτή του, ενός από τους μακροβιότερους δημοσιογράφους του σταθμού, σε δελτίο ειδήσεων.

