Το Wildwood Trust, πάρκο άγριας ζωής στη νοτιοανατολική Αγγλία, προχώρησε στην ευθανασία ολόκληρης αγέλης λύκων, έπειτα από την κατάρρευση της κοινωνικής τους δυναμικής που οδήγησε σε αυξανόμενες συγκρούσεις και τραυματισμούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οργανισμού, η αγέλη των πέντε λύκων θανατώθηκε αφού τρία από τα ζώα υπέστησαν σοβαρά, απειλητικά για τη ζωή τους τραύματα. Οι λύκοι – Οντίν, Νούνα, Μίνιμους, Τιβέριους και Μάξιμους – ζούσαν στο πάρκο κοντά στο Καντέρμπουρι.

Μετά από αποτυχημένες προσπάθειες να σταματήσει η βία και έπειτα από συζητήσεις μεταξύ έμπειρων φροντιστών και κτηνιάτρων, αποφασίστηκε η ευθανασία, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ταλαιπωρία των ζώων. Το Wildwood Trust φροντίζει λύκους εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια.

«Οι φροντιστές μας νοιάζονται βαθιά για αυτά τα ζώα και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να βρουν λύση», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του οργανισμού, Πολ Γουίτφιλντ. Όπως εξήγησε, οι λύκοι είναι εξαιρετικά κοινωνικά ζώα που ζουν σε πολύπλοκες οικογενειακές δομές, και όταν αυτές διαταράσσονται, η σύγκρουση μπορεί να ενταθεί, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα ευημερίας.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ευθανασία «ποτέ δεν λαμβάνεται ελαφρά τη καρδία», αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελεί την πιο ανθρώπινη επιλογή όταν δεν μπορεί πλέον να διασφαλιστεί η ευζωία των ζώων. «Η απόφαση αυτή ήταν η ύστατη λύση, με προτεραιότητα την ευημερία των ζώων», υπογράμμισε.

Όπως ανέφερε το πάρκο, η απομόνωση ή ο μακροχρόνιος χωρισμός των λύκων θα δημιουργούσε ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα, ενώ η ένταξή τους σε άλλες αγέλες δεν ήταν εφικτή, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες συγκρούσεις ή στη διάλυση άλλων ομάδων.

Σε ανάρτηση στο Instagram, η ομάδα του Wildwood Trust γνωστοποίησε ότι το πάρκο παρέμεινε κλειστό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και ότι το προσωπικό είναι «συντετριμμένο». «Πολλοί από τους εργαζόμενους φρόντιζαν αυτούς τους λύκους για μεγάλο χρονικό διάστημα, και η απώλεια αυτή είναι βαθιά επώδυνη», ανέφερε η ανάρτηση.

Σε μεταγενέστερη δήλωση προς το CNN, το Trust επισήμανε πως η απόφαση ελήφθη «με μεγάλη προσοχή και μόνο μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις με κορυφαίους ειδικούς λύκων από όλη την Ευρώπη, έμπειρους κτηνιάτρους και ανεξάρτητη ηθική επιτροπή».