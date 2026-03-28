Οργή στο δικαστήριο προκάλεσε η υπόθεση του 23χρονου Αφγανού μετανάστη, ο οποίος βίασε ένα 12χρονο κορίτσι στη βρετανική πόλη Νιούνιτον.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου ότι πίστευε πως το θύμα ήταν 19 ετών και ότι εκείνη επιδίωξε τη σεξουαλική επαφή μαζί του τον περασμένο Ιούλιο.

This is the moment an Afghan invader asks a 12-year-old girl ‘how old are you?’ before he allegedly raped her, a court was told. Ahmad Mulakhil, 23, is accused of laughing as he raped and took indecent images of the 12-year-old girl in Nuneaton. He is said to have spotted the… pic.twitter.com/sqgGrsFefz — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) January 30, 2026

Ο εισαγγελέας χαρακτήρισε την προσπάθεια του δράστη να μετακυλίσει την ευθύνη στο παιδί «ανατριχιαστική» και «ιδιαίτερα αποκρουστική», υπογραμμίζοντας τη σκληρότητα των πράξεών του.

Η προσέγγιση του θύματος

Η ανήλικη, της οποίας τα στοιχεία δεν επιτρέπεται να δημοσιοποιηθούν, κατέθεσε ότι ο 23χρονος την πλησίασε σε πάρκο του Νιούνιτον, την ώρα που έπαιζε στις κούνιες. Όπως περιέγραψε, του ζήτησε να σταματήσει, ενώ εκείνος γελούσε κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Ο Αχμάντ Μουλαχίλ καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών, αφού κρίθηκε ένοχος για απαγωγή και βιασμό 12χρονης, μόλις τέσσερις μήνες μετά την άφιξή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μουλαχίλ κρίθηκε ένοχος για βιασμό και δύο κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης μετά από δίκη που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα, ενώ είχε ήδη παραδεχθεί μία ακόμη κατηγορία βιασμού. Το σώμα ενόρκων τον καταδίκασε επίσης για απαγωγή ανηλίκου και καταγραφή άσεμνου βίντεο του κοριτσιού.

Τα στοιχεία της υπόθεσης

A man who abducted, raped and sexually assaulted a 12-year-old girl in Nuneaton has been jailed for 15 years. Afghan asylum seeker Ahmad Mulakhil, who’s 23, was found guilty last month of the offences, as well as taking an indecent video. The judge said the victim continued to… pic.twitter.com/fq8jvvwJeT — Channel 4 News (@Channel4News) March 27, 2026

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που ο Μουλαχίλ πλησιάζει το παιδί και το ρωτάει την ηλικία του, γεγονός που αποτέλεσε κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο.

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, η δικαστής ανέφερε ότι το θύμα αντιμετωπίζει ακόμη τραυματικές αντιδράσεις και σοβαρά ιατρικά προβλήματα που σχετίζονται με την επίθεση.

«Το θύμα σας ήταν ιδιαίτερα ευάλωτο λόγω των προσωπικών του συνθηκών και έχει υποστεί σημαντική και συνεχιζόμενη ψυχολογική βλάβη», δήλωσε η δικαστής, προσθέτοντας ότι ο Μουλαχίλ είχε «στοχοποιήσει» το κορίτσι.

Η ίδια υπογράμμισε ότι ο ισχυρισμός πως η ανήλικη είχε πει ότι ήταν 19 ετών ήταν «προφανώς ψευδής». Όπως σημείωσε, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει πως «η αντίδρασή σας ήταν γεμάτη δυσπιστία και η ετυμηγορία των ενόρκων δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι γνωρίζατε πως ήταν κάτω των 16 ετών».

Οι συνέπειες για το θύμα

Μετά την επίθεση, σύμφωνα με την περιγραφή της δικαστού, θύτης και θύμα αποχώρησαν μαζί από την περιοχή. Όταν χωρίστηκαν, η ανήλικη έμεινε μόνη σε πάρκο μέσα στο σκοτάδι για κάποιο χρονικό διάστημα.

«Ήταν αναστατωμένη και σε συνεχή επιφυλακή, κοιτάζοντας πίσω της και προς τη δασώδη περιοχή για να διαπιστώσει αν βρισκόσασταν ακόμη εκεί», ανέφερε η δικαστής.

Το κορίτσι κατήγγειλε αμέσως τη σεξουαλική επίθεση, υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και κατέθεσε στην αστυνομία. Αργότερα, καθώς ο Αφγανός αμφισβήτησε τις καταγγελίες της, χρειάστηκε να υποβληθεί σε αντεξέταση στο δικαστήριο.