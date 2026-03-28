Ελεύθερος με εγγύηση ο θρύλος του γκολφ, Τάιγκερ Γουντς, ο οποίος ήταν για τουλάχιστον 8 ώρες υπό κράτηση. Επέστρεψε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην οικία του. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε εμπλακεί σε τροχαίο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 μ.μ. (τοπική ώρα) την Παρασκευή, κοντά στη διεύθυνση 281 Beach Road, σύμφωνα με πληροφορίες από τις τοπικές αρχές.

Ο σερίφης Τζον Μπουντενζίεκ, από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάρτιν στη Φλόριντα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Γουντς παρουσίαζε «ενδείξεις μειωμένης ικανότητας» μετά το περιστατικό.

Ξεκαθάρισε δε ότι κρατήθηκε στη φυλακή σε ξεχωριστό κελί από τους υπόλοιπους κρατούμενους. Δεν είχε εξακριβωθεί ακόμα τι ταχύτητα είχε αναπτύξει ο θρυλικός Γουντς με το Land Rover του, σε δρόμο όπου επιτρέπονταν τα 48 χλμ./ώρα.

Η αστυνομία μάλιστα προχώρησε και σε έκδοση φωτογραφίας για την κράτηση του Γουντς.

Ο Γουντς τέθηκε υπό κράτηση όχι για λόγους αλκοόλ, κάτι που συνέβη για δεύτερη φορά μετά από το 2017, όταν μετά από την κατάποση ενός μιξ χαπιών, τον είχε πάρει ο ύπνος στο τιμόνι.