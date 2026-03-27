Ο Tiger Woods ενεπλάκη σε ανατροπή αυτοκινήτου στο Jupiter Island της Φλόριντα, προκαλώντας νέα ανησυχία για την υγεία του διάσημου γκολφέρ.

Η κατάσταση του 50χρονου σταρ του γκολφ δεν είναι γνωστή. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 μ.μ. την Παρασκευή, κοντά στη διεύθυνση 281 Beach Road, σύμφωνα με πληροφορίες από τις τοπικές αρχές.

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι επρόκειτο για σύγκρουση δύο οχημάτων, με ένα άτομο να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση και ένα άλλο να αρνείται τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Ο 50χρονος Γουντς είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα τον Φεβρουάριο του 2021 στη Νότια Καλιφόρνια, το οποίο του προκάλεσε πολλαπλά κατάγματα στα πόδια και επηρέασε σημαντικά την καριέρα του στο γκολφ. Έκτοτε, έχει αγωνιστεί σε ελάχιστα τουρνουά του PGA Tour, αντιμετωπίζοντας έντονα σωματικά προβλήματα.

Δεν αναμενόταν να συμμετάσχει στο Masters Tournament του επόμενου μήνα, ωστόσο είχε δηλώσει συμμετοχή στο U.S. Senior Open.