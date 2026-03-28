Έντονες στιγμές εκτυλίχθηκαν μετά το τέλος της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Μαυριτανία, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Η «αλμπισελέστε» επικράτησε με 2-1 χάρη στα γκολ των Έντσο Φερνάντες και Νικολάς Παζ, όμως το ενδιαφέρον στράφηκε στα όσα συνέβησαν μετά τη λήξη.

Ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ είχε εκφράσει πριν από το παιχνίδι την επιθυμία του να αποκτήσει τη φανέλα του Λιονέλ Μέσι — και τελικά τα κατάφερε.

Παρά τον συνωστισμό γύρω από τον Αργεντινό σούπερ σταρ μετά το ματς, οι διεθνείς της Αργεντινής παρέδωσαν στους παίκτες της Μαυριτανίας τσάντες με φανέλες. Ανάμεσά τους βρισκόταν και εκείνη του Μέσι, η οποία κατέληξε στα χέρια του Κοϊτά, που δεν έκρυψε τη χαρά του για το ξεχωριστό αυτό «ενθύμιο».