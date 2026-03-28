Η ‘Αννα Διαμαντοπούλου από το βήμα του 4ου συνέδριου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής δήλωσε την υποψηφιότητά της για τη νέα Κεντρική Επιτροπή για την οποία χρειάζεται σταυρό εκλογής κι είπε πως θα είναι υποψήφια στο Νότιο Τομέα της Αθήνας.

Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να εκφράσει τη σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία. «Το ΠΑΣΟΚ δεν χρειάζεται συμπληρώματα για να κατέβει στις εκλογές. Είναι αυτόνομο και ενιαίο» πρόσθεσε και προσδιόρισε σαφώς πως « αντίπαλός του είναι η συντήρηση, ο πελατειασμός κι ο κάθε λογής λαϊκισμός».

Κατέστησε σαφές πως «δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με κόμματα με τα οποία έχει ιδεολογικές, πολιτικές κι ηθικές διαφορές όπως η ΝΔ του κ. Μητσοτάκη. Έχει πάνω απ’ όλα την πατρίδα», υπογράμμισε. Συμπλήρωσε δε ότι «δεν πρόκειται να γίνει συμπλήρωμα ούτε θα διασπαστεί. Δεν υποχωρεί, ανοίγει νέους δρόμους κι ευκαιρίες για το μέλλον της χώρας».

Η κ. Διαμαντοπούλου διακήρυξε την ενότητα θυμίζοντας το παλιότερο σύνθημα «το ΠΑΣΟΚ μια γροθιά για τη πρωτιά» ενώ σημείωσε ότι στην ιστορία του το κόμμα πάντα συνομιλούσε με το μέλλον κι αυτή πρέπει να είναι η προτεραιότητά του στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης για να αντιμετωπίσει τις νέες ανισότητες που προβάλλουν.

Επισήμανε πως για να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις και τις μεγάλες ανισότητες χρειάζεται επανάσταση στη δημόσια παιδεία. «Το κάναμε με τη μεγάλη μεταρρύθμιση εν μέσω μάλιστα των μνημονίων και τα γκρέμισαν όλα» ανέφερε.

Έθεσε ως προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ την ανασυγκρότηση της περιφέρειας που εγκαταλείπεται κι υπογράμμισε την ανάδειξη της εθνικής ισχύος που δεν εξαντλείται μόνο στους εξοπλισμούς αλλά στην εθνική παραγωγή χωρίς εξαρτήσεις.

‘Ασκησε αυστηρή κριτική στη κυβέρνηση της ΝΔ χαρακτηρίζοντας «αυταρχισμό με κοινοβουλευτικό μανδύα», τη διακυβέρνησή της κατηγορώντας τον πρωθυπουργό πως παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη, ελέγχει την ενημέρωση κι έτσι φθείρει τη Δημοκρατία και λειτουργεί με τον τρόπο του «αποφασίζουμε και διατάσσουμε».