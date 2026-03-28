Ο Κωνσταντίνος Βασάλος συνάντησε τον Gio Kay.

Ο Gio Kay αποκάλυψε πως στόχος του είναι να… γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδας με το δικό του κόμμα, το «Generation Hellas», τοποθετώντας τον εαυτό του «προς το λαό» και όχι παραδοσιακά σε αριστερά ή δεξιά.

«Το όραμά μου είναι να γίνω πρωθυπουργός της Ελλάδας. Το λέω φουλ αλήθεια, μιλάς τώρα στον μελλοντικό ευρωβουλευτή της Ελλάδος. Θα έχω το δικό μου κόμμα, που λέγεται Generation Hellas».

«Πολλοί με έχουν μάθει από το Survivor που απλά για μένα ήταν μια στρατηγική να μπω μέσα στα σπίτια. Και τώρα αντί για τους πιτσιρικάδες με ξέρουν και οι γιαγιάδες. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, μπορεί να με ξέρουν από το Just the Two of Us που τραγουδάω. Το Just the Two of Us είναι για μένα ότι στο Survivor που ήμουνα με άτομα που δεν τους ξέρει κανείς και έγινα θρύλος. Τώρα έρχομαι εδώ με άλλους που είναι διάσημος και γίνομαι και θρύλος εδώ».

Πρότυπό του, όπως λέει, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο όχι για την πολιτική του, αλλά για την πορεία του ως επιχειρηματία, σταρ reality show και προσωπικότητας της showbiz.

Όπως ανέφερε, είναι εξίσου διάσημος όσο ο Σάκης Ρουβάς, ενώ τηλεοπτικά εκτιμά τον Γιώργο Λιάγκα.

Παράλληλα, ο Gio Kay ετοιμάζει το βιβλίο του με τίτλο «Νοοτροπία: Life of a Hustler», το οποίο περιγράφει ως ένα εγχειρίδιο life coaching και αυτοβελτίωσης.

«Εγώ σε αυτή τη φάση είμαι ο Πλάτωνας του Σωκράτη. Ο Πλάτωνας άκουγε τον Σωκράτη και έγραφε. Εγώ από όλα τα βιβλία που έχω διαβάσει και από όλους τους ανθρώπους που έχω κάνει και εγώ συνέντευξη και έχω εγώ μιλήσει και έχω εγώ δει, τα έχω βάλει όλα σε ένα», είπε.