Ελλάδα και Τουρκία ενίσχυσαν τη συνεργασία τους στον τομέα των τελωνείων, στο πλαίσιο της 11ης διμερούς συνάντησης των Τελωνειακών Αρχών που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2026 στην Κωνσταντινούπολη. Κεντρικός στόχος της συνάντησης ήταν η περαιτέρω βελτίωση της τελωνειακής συνεργασίας και η επίτευξη του φιλόδοξου στόχου διμερούς εμπορίου ύψους 10 δισ. δολαρίων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο υφυπουργός Εμπορίου της Τουρκίας, Σεζάι Ουτσαρμάκ, και ο πρόεδρος της Ελληνικής Τελωνειακής Διοίκησης, Γεώργιος Πιτσιλής. Οι δύο πλευρές επικεντρώθηκαν σε ζητήματα που αφορούν τη διευκόλυνση των εμπορικών ροών και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των τελωνειακών διαδικασιών, σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες στόχους των δύο χωρών.

Κύρια θέματα των συζητήσεων αποτέλεσαν η επιτάχυνση των διελεύσεων στα σύνορα, η αναβάθμιση των υποδομών και η αύξηση της χωρητικότητας των τελωνείων. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στη στήριξη της εμπορικής δραστηριότητας και την επίτευξη του στόχου για διμερές εμπόριο 10 δισ. δολαρίων.

Συνεργασία σε έργα, εφαρμογές και εκπαιδεύσεις

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν συγκεκριμένα έργα και πρωτοβουλίες, όπως το έργο «Γέφυρα Φιλίας» στη γραμμή Ύψαλα-Κήποι, οι εργασίες εκσυγχρονισμού στα τελωνεία Κήπων και Καστανιών, καθώς και οι πιλοτικές εφαρμογές για εταιρείες με Καθεστώς Εξουσιοδοτημένου Οικονομικού Φορέα.

Επιπλέον, εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν τα όρια μεταφορών και καυσίμων, όπως και οι διαδικασίες κτηνιατρικών ελέγχων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εμπορίου, «οι κοινές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που πραγματοποιήθηκαν στα προηγούμενα τεχνικά συμβούλια συνέβαλαν ουσιαστικά στη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών».

Υπογραφή Κοινής Διακήρυξης

Στο περιθώριο της συνάντησης, οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την κοινή τους βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας. Υπογράφηκαν το «Κοινό Κείμενο Δήλωσης για την Τελωνειακή Συνεργασία» και το «Πρακτικό της XI. Συνάντησης Τελωνειακών Αρχών Τουρκίας – Ελλάδας», επισφραγίζοντας τη δέσμευση για συνέχιση της στενής συνεργασίας στον τομέα των τελωνείων.