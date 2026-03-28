Με «πρεμιέρα» νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά και έντονο κοινωνικό πρόσημο, το φετινό πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ ανοίγει τον δρόμο για αποδράσεις σε χιλιάδες νοικοκυριά από την 1η Μαΐου 2026. Με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ και 300.000 επιταγές (vouchers), η φετινή διοργάνωση δεν περιορίζεται μόνο στην οικονομική στήριξη των δικαιούχων, αλλά εισάγει ρηξικέλευθες αλλαγές στη μοριοδότηση και τις παροχές.

Από την πλήρη εξίσωση των πολύτεκνων οικογενειών με τα ΑμεΑ, μέχρι την ιστορική ένταξη των ανάδοχων μητέρων στο σύστημα προστασίας, το πρόγραμμα μετασχηματίζεται σε ένα εργαλείο ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής. Παράλληλα, οι ειδικές προβλέψεις για περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές ή δέχονται πιέσεις, προσφέρουν το προνόμιο των δωρεάν διανυκτερεύσεων έως και 12 ημέρες, ενισχύοντας ταυτόχρονα την τοπική οικονομία και το δικαίωμα όλων στην ανάπαυση.

Ακολουθούν οι βασικές αλλαγές:

Πρόωρη εκκίνηση και επιμήκυνση περιόδου. Για πρώτη φορά, το πρόγραμμα τίθεται σε ισχύ από τις αρχές Μαΐου αντί για τον Ιούνιο. Η αλλαγή αυτή αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση των καταλυμάτων τους μήνες αιχμής (Ιούλιος – Αύγουστος) και δίνει την ευκαιρία στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν τις αργίες της άνοιξης σε πιο προσιτές τιμές.

«Πράσινο φως» με προτεραιότητα στους πολύτεκνους. Οι πολύτεκνες οικογένειες εισέρχονται πλέον στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα Ατομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Με αυξημένη μοριοδότηση, η ΔΥΠΑ στοχεύει στην ουσιαστική ελάφρυνση των οικογενειών με πολλά τέκνα, εξασφαλίζοντας την πρόσβασή τους στις διακοπές ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

Ενταξη ανάδοχων μητέρων. Σε μια σημαντική κοινωνική αναγνώριση, οι ανάδοχες μητέρες εντάσσονται πλέον πλήρως στο πρόγραμμα. Δεν λαμβάνουν μόνο το voucher του κοινωνικού τουρισμού, αλλά εξισώνονται με τις φυσικές και θετές μητέρες σε όλες τις συμπληρωματικές παροχές προστασίας μητρότητας της ΔΥΠΑ.

Διεύρυνση ειδικών επιδομάτων μητρότητας. Η μεταρρύθμιση επεκτείνεται και πέρα από τα τουριστικά καταλύματα. Οι ειδικές παροχές προστασίας μητρότητας καλύπτουν πλέον ένα ευρύτατο φάσμα:

Φυσικές μητέρες

Θετές μητέρες

Μητέρες μέσω παρένθετης κύησης

Ανάδοχες μητέρες

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 1η Μαΐου – νωρίτερα από ποτέ – και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Η επιταγή είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Οι διανυκτερεύσεις

Ειδικά σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους δήμους της Β. Εύβοιας και του Εβρου καθώς και στη Θεσσαλία (πλην Σποράδων) μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα Β. Εύβοιας, Εβρου και Θεσσαλίας (εκτός των Σποράδων).

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες οι οποίοι/ες: