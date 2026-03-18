Μια ριζική αλλαγή στον τρόπο παροχής της επισιτιστικής βοήθειας φέρνει το νέο ενιαίο σύστημα που παρουσίασε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Το παλιό, κατακερματισμένο μοντέλο των διανομών προϊόντων αντικαθίσταται πλέον από ένα σύγχρονο πλαίσιο που κατευθύνει 400 εκατομμύρια ευρώ απευθείας στα νοικοκυριά που έχουν ανάγκη μέσω ψηφιακών κουπονιών, τα λεγόμενα vouchers.

Τι αλλάζει στην καθημερινότητα των δικαιούχων

Η βασική φιλοσοφία του νέου συστήματος είναι η ελευθερία επιλογής και η ταχύτητα. Με την καθιέρωση ενιαίων κανόνων για όλη τη χώρα και την κεντρική διαχείριση, το κράτος στοχεύει στον δραστικό περιορισμό των καθυστερήσεων που παρατηρούνταν στο παρελθόν.

Οι δικαιούχοι δεν θα παραλαμβάνουν πλέον προκαθορισμένα δέματα, αλλά θα μπορούν να χρησιμοποιούν την ενίσχυση στα συμβεβλημένα καταστήματα λιανικής για να αγοράσουν:

Τρόφιμα κάθε είδους.

Είδη βασικής υλικής βοήθειας (καθαριστικά, είδη υγιεινής κ.λπ.).

Αποκλειστικά για το νοικοκυριό

Η εξαργύρωση των vouchers απαγορεύεται αυστηρά για την αγορά καπνικών προϊόντων, οινοπνευματωδών ποτών και για τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια.

Ποιοι εντάσσονται αυτόματα στο πρόγραμμα

Το νέο σύστημα συνδέεται άμεσα με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ). Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι του ΕΕΕ εντάσσονται αυτοδίκαια στην επισιτιστική βοήθεια, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες αιτήσεις ή γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Παράλληλα με την οικονομική στήριξη, το πρόγραμμα προβλέπει και συνοδευτικά μέτρα κοινωνικής ένταξης, με στόχο την ολιστική υποστήριξη των νοικοκυριών που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.