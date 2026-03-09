Σε μια κίνηση που θυμίζει το γνώριμο Market Pass, η κυβέρνηση εξασφαλίζει μέσω ΕΣΠΑ, στήριξη 400 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας την αγοραστική δύναμη εκείνων που πλήττονται περισσότερο από την ακρίβεια. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση της Δόμνας Μιχαηλίδου και του Νίκου Παπαθανάση, ενεργοποιείται το νέο εθνικό σύστημα επισιτιστικής βοήθειας, το οποίο αλλάζει άρδην τον τρόπο που οι ευάλωτοι συμπολίτες μας προμηθεύονται τα απαραίτητα.

Τι είναι το «νέο Market Pass» και πώς λειτουργεί;

Ξεχάστε τις ουρές και τα προκαθορισμένα δέματα τροφίμων που δίνονταν μέχρι σήμερα. Το νέο σύστημα βασίζεται αποκλειστικά σε ψηφιακά vouchers (κουπόνια).

Αυτό σημαίνει ελευθερία επιλογής, καθώς ο δικαιούχος δεν παίρνει ό,τι του δίνουν, αλλά επιλέγει ο ίδιος τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης που χρειάζεται.

Πού χρησιμοποιείται; Σε όλα τα συμβεβλημένα καταστήματα λιανικής (Super Markets, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία κ.α.).

Και εδώ είναι η έξυπνη λύση, καθώς το ψηφιακό voucher επαναφορτίζεται. Οι κάρτες θα «γεμίζουν» αυτόματα κάθε μήνα, όσο ο δικαιούχος πληροί τα κριτήρια.

Ωστόσο, υπάρχουν περιορισμοί. Απαγορεύεται αυστηρά η αγορά αλκοόλ, καπνικών προϊόντων και τυχερών παιγνίων.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι – Τα κριτήρια

Το νέο «Market Pass» συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική πολιτική του κράτους:

Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ): Εντάσσονται αυτοδίκαια και αυτόματα στο πρόγραμμα. Δεν χρειάζεται νέα αίτηση για όσους ήδη λαμβάνουν το ΕΕΕ.

Εντάσσονται αυτοδίκαια και αυτόματα στο πρόγραμμα. Δεν χρειάζεται νέα αίτηση για όσους ήδη λαμβάνουν το ΕΕΕ. Πολίτες σε «Ακραία Φτώχεια»: Δικαιούχοι είναι και νοικοκυριά που διαβιούν υπό συνθήκες ακραίας ένδειας, κατόπιν πιστοποίησης από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων.

Δικαιούχοι είναι και νοικοκυριά που διαβιούν υπό συνθήκες ακραίας ένδειας, κατόπιν πιστοποίησης από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Κριτήρια Εισοδήματος/Περιουσίας: Ισχύουν τα αυστηρά κριτήρια που διέπουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας, τα ακίνητα και τις καταθέσεις).

«Ζεστό» χρήμα με αναδρομική ισχύ

Το πλέον σημαντικό στοιχείο της απόφασης είναι η αναδρομικότητα. Προκειμένου να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ για τα νοικοκυριά κατά την περίοδο μετάβασης στο νέο σύστημα, οι δικαιούχοι θα λάβουν συγκεντρωμένα τα ποσά των προηγούμενων μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη πίστωση στις ψηφιακές κάρτες θα είναι σημαντικά αυξημένη.

Δ. Μιχαηλίδου: «Η αξιοπρέπεια είναι αδιαπραγμάτευτη»

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου, ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι η κατάργηση του κοινωνικού στιγματισμού: «Οι πόροι κατευθύνονται πλέον απευθείας στα νοικοκυριά», διευκρινίζοντας ότι ο ωφελούμενος αποφασίζει τι χρειάζεται και από πού θα το πάρει. Από την πλευρά του, ο Νίκος Παπαθανάσης τόνισε πως η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ διασφαλίζει ότι κάθε διαθέσιμο ευρώ θα φτάσει έγκαιρα εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη.