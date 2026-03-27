Συγκλονίζει η ιστορία μιας γυναίκας από τη Βόρεια Καρολίνα που αγνοούνταν επί 24 χρόνια και επανενώθηκε με την κόρη της κάτω από δραματικές συνθήκες, σύμφωνα με δημοσίευμα του foxnews.com.

Η Μισέλ Χάντλι Σμιθ εξαφανίστηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2001, ενώ έκανε τα χριστουγεννιάτικα ψώνια της σε κατάστημα K-Mart στη Μαρτίνσβιλ της Βιρτζίνια. Άφησε πίσω τον σύζυγό της και τα τρία παιδιά τους. Το όχημά της δεν εντοπίστηκε ποτέ και η ίδια δεν επέστρεψε στο σπίτι.

Ο σύζυγός της την είχε δηλώσει αγνοούμενη λίγες ημέρες αργότερα. Τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές αρχές συμμετείχαν στις έρευνες, χωρίς αποτέλεσμα. Παρά τις εκκλήσεις και τα φυλλάδια που διανεμήθηκαν τότε, η τύχη της παρέμενε άγνωστη για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Η απρόσμενη ανακάλυψη

Η 63χρονη σήμερα Σμιθ εντοπίστηκε στις 20 Φεβρουαρίου στη Βόρεια Καρολίνα, έπειτα από ανώνυμη πληροφορία που έλαβαν οι Αρχές. Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, δήλωσε ότι είχε εγκαταλείψει την οικογένειά της με δική της θέληση, επικαλούμενη «συνεχιζόμενα οικογενειακά προβλήματα».

Ήταν 38 ετών όταν εξαφανίστηκε και, όπως έγινε γνωστό, ζούσε όλα αυτά τα χρόνια απομονωμένη σε τροχόσπιτο κοντά στα σύνορα της Νότιας Καρολίνας. Γείτονές της ανέφεραν πως «βρισκόταν εκεί μόνη της για χρόνια».

Η δικαστική εκκρεμότητα και η συγκινητική επανένωση

Στις 26 Μαρτίου, η Σμιθ παρουσιάστηκε στο δικαστήριο για παλαιά κατηγορία οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ (DWI) από τον Νοέμβριο του 2001. Οι Αρχές ενημέρωσαν την κόρη της, Αμάντα Χάντλι, η οποία αποφάσισε να παραστεί για να τη στηρίξει.

Μετά την ακρόαση, η μητέρα και η κόρη αντάλλαξαν μια συγκινητική αγκαλιά, την πρώτη μετά από 24 χρόνια. Η Σμιθ δήλωσε σε τοπικό μέσο ενημέρωσης: «Η κόρη μου με έχει συγχωρήσει. Είμαστε σε επαφή, οπότε αφήστε με ήσυχη».

Η Σμιθ αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 2.000 δολαρίων, ενώ η επόμενη ακρόασή της έχει προγραμματιστεί για τις 23 Απριλίου.