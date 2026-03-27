Ο Κωνσταντίνος Αργυρός χάρισε μια ακόμη εντυπωσιακή βραδιά στο κοινό του στο Βελιγράδι, με τη συναυλία του να συγκεντρώνει πλήθος θαυμαστών στην πρωτεύουσα της Σερβίας.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ξεχώρισαν δύο πολύ γνωστές προσωπικότητες του αθλητισμού, ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Νικ Καλάθης, οι οποίοι απόλαυσαν τη βραδιά στο «Lafayette Cuisine Cabaret Club». Στο ίδιο event βρέθηκε και η δημοφιλής Σέρβα τραγουδίστρια Αλεξάντρα Πρίγιοβιτς.

#Repost @nasportal with @use.repost ・・・ Novak in Belgrade at the concert of the Greek star and great friend Konstantin Argyros. 🇷🇸 ❤️ 🇬🇷 pic.twitter.com/L3LzBcyE1v — ᖴᖇᗩᑎI ® (@frani2312) March 27, 2026

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο Έλληνας καλλιτέχνης αποθεώθηκε από το κοινό, δημιουργώντας μια δυνατή ατμόσφαιρα με έντονο ελληνικό στοιχείο. Μάλιστα, δεν παρέλειψε να χαιρετήσει τους δύο αθλητές και να ζητήσει από τον κόσμο να τους χειροκροτήσει, κάνοντας παράλληλα αναφορά στους στενούς δεσμούς Ελλάδας και Σερβίας.

Konstantinos Argyros in Belgrade – “Make some noise for Novak Djokovic!” 🎵 https://t.co/IIdsp3uedK pic.twitter.com/HafMVxZh4J — 𝚗𝚒𝚌𝚔. A͟O͟¹⁰ (@NoleLondon) March 27, 2026

Ο Αργυρός συνεχίζει την περιοδεία του στο εξωτερικό, με επόμενο σταθμό το Βουκουρέστι στις 5 Απριλίου, ενώ για το καλοκαίρι έχουν ήδη προγραμματιστεί εμφανίσεις του και στην Τουρκία.