Μια Νύχτα Μόνο: Η δραματική σειρά του MEGA επιστρέφει με νέα επεισόδια γεμάτα ένταση, αποκαλύψεις και συγκίνηση. Από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου έως την Πέμπτη 2 Απριλίου, στις 21:40, οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με το παρελθόν, τα μυστικά και τις ενοχές που απειλούν να τους καταστρέψουν.

Καθώς η αλήθεια πλησιάζει, οι ισορροπίες ανατρέπονται και οι σχέσεις δοκιμάζονται. Η ανάγκη για μια δεύτερη ευκαιρία γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ – όμως ποιος είναι έτοιμος να τη διεκδικήσει και ποιος να τη δώσει;

Ανατροπές στα επόμενα επεισόδια

Ο Οδυσσέας προφυλακίζεται για τη δολοφονία της Ευθυμίου, ενώ τα στοιχεία εις βάρος του επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τη θέση του. Στο πλευρό του βρίσκεται η Αλεξάνδρα, που κάνει τα πάντα για να τον στηρίξει, ενώ η Αρετή λυγίζει, φοβούμενη πως χάνει τον άνθρωπο που αγαπά.

Η Κατερίνη αντιμετωπίζει ανησυχητικά κενά μνήμης, ενώ το μεγάλο μυστικό της Αννέζας κινδυνεύει να αποκαλυφθεί, προκαλώντας σοκ στον Σταύρο. Παράλληλα, η Άσπα παίρνει ρίσκα που μπορεί να την εκθέσουν, ενώ ο Σάββας της ζητά οριστικά διαζύγιο.

Επεισόδιο 59 – Δευτέρα 30 Μαρτίου

Ο Οδυσσέας περνά τη νύχτα στο κρατητήριο, κατηγορούμενος για τον φόνο της Ευθυμίου. Τα αποτυπώματά του στην πόρτα του δωματίου όπου έγινε το έγκλημα περιπλέκουν την υπόθεση. Η Κατερίνη λυγίζει βλέποντας τον γιο της πίσω από τα κάγκελα, ενώ η Αλεξάνδρα στρέφεται κατά της Αρετής, θεωρώντας την υπεύθυνη για τον εφιάλτη που ζει ο Οδυσσέας.

Η Άσπα κάνει το λάθος να φέρει τον Στάθη στο σπίτι του Νταγιάννου, ενώ η Αρετή προσπαθεί να πείσει τη Ναταλία να αποκαλύψει όσα γνωρίζει για τους ανθρώπους που κυνηγούσαν την Ευθυμίου, ώστε να βοηθήσει τον Οδυσσέα.

Επεισόδιο 60 – Τρίτη 31 Μαρτίου

Ο Οδυσσέας παραμένει προφυλακισμένος, με την Αλεξάνδρα να στέκεται στο πλευρό του και την Αρετή να καταρρέει από τις ενοχές. Η Ναταλία εξακολουθεί να κρατά μυστικά, ενώ η ERGAN κλονίζεται και η ΤΡΙΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ κερδίζει έδαφος. Τα υπόγεια παιχνίδια και οι πιέσεις εντείνονται.

Η Κατερίνη εμφανίζει νέα κενά μνήμης, προκαλώντας ανησυχία στην Αννέζα. Η Άσπα μπλέκεται όλο και περισσότερο σε επικίνδυνα μονοπάτια, ενώ ο Πωλ πλησιάζει μια αλήθεια που δεν μπορεί ακόμη να ειπωθεί. Η Αρετή συνειδητοποιεί πως χάνει τον άνθρωπο που αγαπά.

Επεισόδιο 61 – Πέμπτη 2 Απριλίου

Η Κατερίνη εξαφανίζεται ξαφνικά, προκαλώντας πανικό. Ο Οδυσσέας, ύστερα από προτροπή της Αλεξάνδρας, αποφασίζει να αλλάξει δικηγόρο. Ο Σάββας ζητά από την Άσπα οριστικό διαζύγιο, ενώ η Ναταλία φαίνεται έτοιμη να καταθέσει όσα γνωρίζει για την υπόθεση της Ευθυμίου.

Το καλά κρυμμένο μυστικό της Αννέζας αρχίζει να αποκαλύπτεται, σοκάροντας τον Σταύρο. Η αλλόκοτη συμπεριφορά της Κατερίνης προκαλεί υποψίες για την υγεία της, ενώ η επίσκεψη της Αρετής στον Οδυσσέα στο κρατητήριο επιφυλάσσει μια δυσάρεστη έκπληξη.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα.

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

Παραγωγή: JK Productions – Καραγιάννης

Για την Alter Ego Media – MEGA

«Μια Νύχτα Μόνο» – Από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου έως την Πέμπτη 2 Απριλίου, στις 21:40, στο MEGA.